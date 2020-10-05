Астрологический расклад от Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 октября 2020 года для каждого знака

Первая полноценная неделя октября пройдет под управлением положительной энергии звезд. Считается, что именно эти семь дней станут для многих из нас судьбоносными и очень важными

Первая полноценная неделя октября пройдет под управлением положительной энергии звезд

Василиса Володина — писатель, телеведущая и астропсихолог с многолетним опытом. Ее прогнозы всегда оптимистичны и полны полезной информации. Она знает о звездах всё и делится своими знаниями с людьми.

Первая полноценная неделя октября пройдет под управлением положительной энергии звезд. Считается, что именно эти семь дней станут для многих из нас судьбоносными и очень важными. Во многом это станет возможно благодаря Плутону, избавившемуся от ретроградности.

Овен

На Овнов в середине недели может напасть ревность. Эффективные заговоры помогут с ней справиться и продолжить свой путь без этого разрушительного чувства. Это будет время, в которое ни в коем случае нельзя ставить близким людям палки в колеса и нарушать их личное пространство. Нужно давать свободу второй половинке, детям, друзьям.

В работе больше повезет Овнам, занятым в сферах, которые подразумевают постоянное общение с людьми. Находить общий язык с коллегами или клиентами им станет гораздо проще. Это значит, что можно будет повысить доход, авторитет в глазах окружающих. Можно посещать собеседования, заниматься поисками нового места работы.

Телец

У Тельцов на этой неделе ожидаются большие финансовые успехи. Им не только удастся выгодно купить или продать что угодно, но еще и достичь новых высот в бизнесе, на работе. Особенно это касается представителей творческих профессий. Также нестандартный и творческий подход поможет в любви — в процессе поиска второй половинки.

Единственное, о чем Тельцам нужно беспокоиться, — это свое здоровье и энергетика. Нужно следовать семи золотым правилам сохранения здоровья, чтобы иметь возможность всегда быть в тонусе. Если небрежно относиться к самим себе, можно остаться в аутсайдерах. Тельцам стоит более тщательно планировать дела.

Близнецы

Звезды и планеты помогут Близнецам на этой неделе преодолеть все возможные преграды на своем пути. Это волшебное время, в которое люди данного Знака смогут сильно поменять свою жизнь. Как побочный эффект можно наблюдать рост недовольства близких людей из-за каждой мелочи. Эксперты советуют Близнецам пользоваться обрядами на примирение.

Небольшие разногласия могут случиться в любой из дней, но при должном желании и подходящем настроении можно будет легко обойти стороной ссоры и недовольства. В самом конце недели стоит отдохнуть вместе с близкими, но без лишней суеты и походов в людные места. Полезно будет посвятить эту неделю созданию приятной обстановки в доме. В этом плане полезной будет генеральная уборка.

Рак

Ракам начать неделю стоит с решения общих семейных проблем, с помощи родным и близким. Желательно успеть до вторника, когда звезды и планеты войдут в гармоничное взаимодействие и подарят этим людям максимум удачи в делах личного характера. Это будет идеальная неделя для новых начинаний, финансовой активности, шопинга.

Начиная со вторника Ракам можно будет искать свое призвание. Это прекрасное время для творческой деятельности, общения с более продвинутыми и успешными людьми. У них можно будет многому научиться, перенять у них какие-то секреты и полезные фишки. Также можно посвящать себя обучению, чтению, изучению языков.

Лев

Финансовая сфера для Львов будет самой важной, но не самой продуктивной и насыщенной удачей. Исправить положение поможет сильный обряд на привлечение денег. Нужно помнить, что с 5 октября наступает время избавления от всего лишнего. Пришло время очистить дом от хлама и ненужных вещей. Также необходимо почистить информационное пространство — удалить спам в почте и социальных сетях, ненужные файлы на компьютере.

В амурной сфере Львов ожидают приятные и внеплановые сюрпризы. Возможно, вторая половинка успешно забудет какой-то недавний спор или ссору. Одиноким Львам удастся встретить человека, которому они сразу понравятся. Немного инициативы не помешает.

Дева

У Дев начинается период, когда очень важно как можно больше общаться с позитивными людьми, а также с представителями Знаков Зодиака с самым сильным характером. У таких людей можно будет многому научиться: они часто остаются целеустремленными и позитивными вне зависимости от того, что происходит вокруг. Именно отсутствие такого навыка часто мешает Девам добиваться успеха.

На этой неделе необходимо стремиться к внутренней гармонии, к самореализации, а также к доброте и прощению окружающих. Это будет время освобождения от духовного хлама, накопленного за долгие недели и месяцы. В эти семь дней Девам удастся избавиться от внутренних противоречий. Не нужно нарушать безмятежность спорами и негативом.

Весы

У Весов на этой неделе не будет преград со стороны звезд и планет. Это значит, что пришло время мечтать и думать о будущем. Закон притяжения для людей данного Знака станет вдвойне актуален. Можно существенно преуспеть в финансовой и любовной сферах. Для этого стоит поверить в чудеса и в самих себя.

Ближе к 10 октября у Весов может появиться желание отгородиться от людей и побыть в уединении. Не стоит отказывать себе в этом. Нужно прислушиваться к интуиции и чувствам, а также присматриваться к мелким знакам судьбы. В конце недели не стоит отправляться в дальние путешествия. Небольшие командировки будут полезными с 5 по 8 октября.

Скорпион

Первый день на этой неделе — самый сложный. В понедельник у Скорпионов могут появиться эмоциональные проблемы, внутренний диссонанс. Это связано с повышенной активностью звезд и планет. Могут сформироваться новые блоки и барьеры в сознании, от которых нужно избавляться как можно скорее. В этом полезными станут духовные практики, отдых.

Скорпионам не стоит искать виновных в своих ошибках и проблемах. На этой неделе ни в коем случае нельзя перекладывать ответственность на других людей: это чревато ссорами и потерей уважения. На горизонте могут возникнуть новые возможности. Рассмотреть их помогут друзья, коллеги и родственники. Нужно прислушиваться к их советам.

Стрелец

На этой неделе у Стрельцов может возникнуть ощущение, что удача отвернулась от них. Есть три способа вернуть везение, если это будет действительно так. Очень важно настроиться на лучшее, тогда всё плохое обойдет людей этого Знака стороной. Нельзя поддаваться страхам и сомнениям — это равноценно проигрышу. Враги только и ждут того, что Стрельцы станут слабыми.

Вместо этого стоит настроиться на лучшее. Звезды и планеты помогут понять, что будущее лишено проблем. На горизонте могут возникнуть некоторые трудности, но они являются частью нашей жизни. Стоит избегать страхов и фальши. Нужно адекватно воспринимать всё происходящее вокруг и не бояться продвигать новые идеи.

Козерог

Козерогов могут уже в первые дни недели захватить такие чувства, как ревность, страх, зависть. Это может привести к осложнениям в любви и в работе. Необходимо подавлять в себе потоки негативных мыслей и не срываться на окружающих, если что-то пойдет не так. Преодолеть всё это поможет романтический вечер, мысли о чем-то приятном. Также полезным будет использование защитных техник в общении с токсичным окружением.

Звезды не хотят, чтобы Козероги сейчас планировали что-то грандиозное. Вместо этого людям данного Знака следует наслаждаться моментом и жить здесь и сейчас. Любая позитивная инициатива в работе, делах и любви обернется для Козерогов счастьем. Не нужно ждать у моря погоды. Если хочется чего-то, нужно двигаться в этом направлении.

Водолей

Водолеям стоит остерегаться завистников и врагов. Пять проверенных способов в этом плане будут максимально продуктивными и полезными. Стоит браться за работу самостоятельно, без чьей-либо помощи. Особенно это касается творчества. Свои собственные идеи лучше продвигать самостоятельно, без поддержки.

Вторая половина недели прекрасно подойдет для дорогостоящих приобретений. Можно будет оплачивать будущий отдых, покупать что-то из одежды, приобретать машины и недвижимость. Очень важно принимать решение на холодную голову и за пару дней до покупки. Также полезно вкладывать свои деньги в собственное развитие.

Рыбы

У Рыб ожидается энергетический спад в начале недели, который негативно повлияет на их самочувствие и продуктивность. Также это может отрицательно сказаться на шестом чувстве. Три простых упражнения на каждый день помогут развить интуицию и сделать ее более стойкой к негативному воздействию звезд и планет в будущем.

В любовной сфере Рыбам временно перестанет везти, но зато в деловой и рабочей сферах им улыбнется удача. Возможны случайные внеплановые поступления денег, повышение мотивации и вдохновения. Это будет очень важное время для всех, кто имеет дело с цифрами, — бухгалтеров, кассиров, работников банка.

Большой успех на этой неделе ждет представителей романтичных и любящих Знаков Зодиака. Всем, кто думает лишь о себе и не склонен к компромиссам и душевному теплу, придется встретиться с трудностями. Василиса Володина желает вам яркой недели и успехов во всех начинаниях.

Источник: dailyhoro.ru