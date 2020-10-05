Подробный гороскоп на всю неделю до 11 октября 2020 года

Вокруг нас есть вещи, которые разрушают нашу энергетику. От них стоит избавиться в первую очередь, потому что с 5 по 11 число наступает время очищения от всего лишнего.

Начинается новая неделя, на которой нас могут ожидать новые испытания и трудности, новые успехи и счастье

Начинается новая неделя, на которой нас могут ожидать новые испытания и трудности, новые успехи и счастье. Астрологи рассказали о том, как будут вести себя звезды и планеты, какой будет их энергетика и как можно обойти стороной неприятности.

Ночные светила на этой неделе займут благоприятное положение. Это будет отличное и продуктивное время для большинства Знаков Зодиака, однако стоит помнить, что вокруг нас есть вещи, которые разрушают нашу энергетику. От них стоит избавиться в первую очередь, потому что с 5 по 11 число наступает время очищения от всего лишнего.

Овен

В начале недели у Овнов будет много страхов, проснутся старые комплексы. Стоит воспользоваться техниками очищения от негативных мыслей. С 7 числа звезды довольно резко перестроятся на позитивный лад, поэтому Овны ощутят прилив сил, радости, удачи. До самого воскресенья им можно посвятить свое время тому, что они считают самым важным на данный момент.

Можно уйти с головой в работу, либо как можно больше времени проводить с семьей и второй половинкой. Любителям уединения тоже улыбнется удача. Астрологи советуют делать то, к чему у Овнов лежит душа. Остальное будет не так уж и важно.

Телец

Тельцы относятся к одним из самых самовлюбленных Знаков Зодиака, и на этой неделе в этом нет ничего плохого. Наступает то самое время, когда умеренный эгоизм полезен. Главное, чтобы самолюбие не перерастало в тщеславие и гордыню. Звезды в значительной степени усилят обаяние Тельцов, подарив им удачу в любви.

В деловой и финансовой сферах нужно быть осторожнее. Пока не стоит совершать быстрых и необдуманных покупок. Лучше тратить деньги на то, в чем Тельцы полностью уверены. Также астрологи советуют считать деньги, не отходя от кассы, причем дважды. Возможен обман со стороны окружающих: многим хочется легкой наживы.

Близнецы

Понедельник и воскресенье для Близнецов будут сложными и одновременно важными. В конце каждого из них эксперты советуют пользоваться медитациями на очищение от негатива. Они позволят снять с себя отрицательные эмоции и продолжить путь без них, не отпугивая удачу. Середина недели для людей этого Знака будет благоприятной.

Большая удача ожидает Близнецов в творческой деятельности, а также в любви. Это будет очень важная неделя, на которой звезды раскроют множество тайн и прольют свет на важные для этих людей вопросы. Это идеальное время для поиска новых увлечений, интеллектуального развития, получения знаний и изучения языков.

Рак

Ракам можно смело отправляться в командировки или в поездки личного характера. Смена обстановки очень хорошо скажется на их настроении и удаче. Полезно общение с эмоциональными людьми: они будут заряжать Раков сильной энергией. Лучше избегать разговоров с провокаторами и агрессорами.

Самыми яркими и запоминающимися днями недели станут пятница и суббота. В это время звезды постараются помочь Ракам в осуществлении их мечты. Они подарят удачу и силу воли. Конец недели прекрасно подойдет для романтики и начала новых отношений, общения с людьми, знакомств и смены обстановки.

Лев

У Львов наступает волшебное время, в которое их ждут большие победы. Необходимо лишь поддерживать активность и не заниматься глубоким самоанализом. Самой главной сферой жизни астрологи считают любовь. На этой неделе полезно проводить любовные ритуалы, не выходя из дома. В родных стенах позитивный фон будет самым мощным.

В работе и бизнесе Львам также улыбнется успех, но для этого придется действовать. Утро понедельника желательно посвятить планированию дел на неделю вперед. Чтобы сохранить удачу, следуйте правилам и предписаниям. Не стоит нарушать внутренние договоренности с самими собой: это чревато переживаниями.

Дева

У Дев самой важной станет любовная сфера и сфера отношений с друзьями и родственниками. В любви удача будет рядом с ними вплоть до четверга. В пятницу и субботу желательно приостановить поиски и посвятить время себе. В любой из дней этой недели можно пользоваться самыми сильными талисманами, привлекающими любовь.

Финансовым талисманом для Дев станет их мощнейшая интуиция. Этим людям стоит почаще прислушиваться к своему сердцу. Больше всего нужно опасаться спешки и необдуманных поступков. В первые пару-тройку дней можно смело совершать дорогостоящие покупки. Также на этой неделе отлично пройдет адаптация к новым условиям на работе и в бизнесе.

Весы

На этой неделе для Весов может начаться новая жизнь. В такие периоды очень важно сохранять веру в себя, потому что сомнения опасны и могут пустить вас по неверному пути. Мир существенно изменится, причем не зависимо от того, нравится это Весам или нет. Нужно как можно быстрее принять тот факт, что на этой неделе произойдет глобальная перестройка энергии.

Звезды и планеты принесут людям данного Знака много хорошего, но нельзя исключить и сложные периоды. Астрологи советуют направить свои силы в то русло, которое Весы считают самым важным. Это может быть любовь, дела, работа. Также эксперты рекомендуют почаще обращать внимание на различные мелочи.

Скорпион

Энергетика человека — нечто хрупкое, она во многом зависит от звезд и планет. Влияние космоса будет очень благоприятным, особенно в понедельник, среду, четверг и воскресенье. В эти дни энергетика Скорпионов будет особенно мощной. Им удастся повлиять на ход событий, на окружающих людей.

Во вторник ожидается неблагоприятный день, в который аура Скорпионов окажется под сильным отрицательным воздействием звезд. В этот день лучше не рисковать, не переходить в наступление. Нужно вести свои дела спокойно, без лишних нервов. Если добиться успеха с первой попытки в каком-то деле не получится, не стоит винить в этом окружающих.

Стрелец

На этой неделе астрологи советуют Стрельцам почаще носить одежду, подходящую под цвет глаз. Это в значительной мере усилит энергетику, поможет в привлечении удачи во всех сферах. Это будет очень динамичная неделя, на которой стоит очистить рабочее место и собственный дом от хлама. Настало время расставания с ненужными вещами.

Стрельцам рекомендуется опасаться избытка негативной энергии и обращать внимание на четыре знака, которые указывают на негатив самым явным образом. Чтобы не становиться магнитом для неприятностей, Стрельцам стоит как можно меньше общаться с токсичными людьми и как можно чаще заниматься любимым делом, творить добро и быть приветливее.

Козерог

Единственное, чего Козерогам точно не стоит делать на этой неделе, так это общаться с эгоистичными людьми, которые думают лишь о себе и своей выгоде. Особенно важно это в делах и на работе. Звезды и планеты генерируют много позитивной энергии, а также дают возможность Козерогам преуспеть в коллективной работе. Именно поэтому лучше обходить стороной тех, кто думает лишь о себе.

В пятницу и субботу можно устроить себе небольшую встряску — сходить куда-нибудь с друзьями, развлечься, сменить обстановку. В первой половине недели можно смело заниматься решением юридических проблем, проявлять напористость и продвигать новые идеи на работе. Лекарством от любых бед будет активность — физическая и интеллектуальная.

Водолей

Водолеев уже в самом начале недели могут ожидать приятные изменения. Есть семь событий, которые предупреждают о переменах к лучшему. Именно на них людям этого Знака стоит обратить особое внимание. Не исключено, что жизнь повернет для этих людей в новое русло. Это будет очень позитивное время, в которое нельзя сидеть без дела. Нужно действовать, быть на гребне волны.

В сфере отношений можно проявлять креативность и нестандартный подход. Это привлечет противоположный пол. В делах и финансовой сфере лучше избегать бесцеремонности и быть осторожнее. Наступает время принятия важных решений, так что не отклоняйтесь от заданного направления.

Рыбы

У Рыб наступает благоприятное время для финансовой активности, работы, продвижения новых идей. Денежные медитации помогут снять негативные программы и перестать сомневаться в себе. Пришло время для максимальной активности и решительности. Большой успех может ожидать тех, кто занимается коллективной работой.

Самыми сложными днями недели станут 7 и 8 октября. В эти дни лучше не задерживаться на работе и не уходить с головой в домашние дела. Нужно больше времени проводить рядом с близкими, общаться. В эти два дня стоит ограничить покупки. Период самой большой активности выпадает на 5, 9, 10 и 11 числа. В эти четыре дня лучше давить на газ до упора.

Старайтесь следовать пяти духовным законам, чтобы как можно скорее поменять жизнь и судьбу к лучшему. Помните о том, что всё в этом мире следует определенным правилам, которые нельзя нарушать.

Источник: dailyhoro.ru