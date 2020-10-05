Сонник: к чему снится умерший

Умершие люди снятся не просто так. В некоторых случаях это может значить что-то очень важное. Те, кто ушел из жизни, никогда не посещают нас во сне без причины.

Некоторые специалисты считают, что при помощи снов люди путешествуют между миром живых и мертвых

Таких снов не стоит пугаться, потому что далеко не всегда духи хотят напугать или навредить. Многие из них стремятся предупредить нас о чем-то и даже помочь.

На вопрос о том, к чему снятся умершие, невозможно ответить однозначно. В соннике этому есть несколько объяснений. Во-первых, важно, кто именно снится — близкий человек или незнакомец, разные люди или один и тот же, что они делают в ваших снах.

Если умерший активен, то есть он предстает перед вами живым, это может свидетельствовать о том, что вы видите вещий сон. Важно правильно анализировать то, что вам говорит человек. Обычно такие сны посещают человека лишь один раз, чаще всего с четверга на пятницу.

Если умерший с вами был когда-то знаком, это свидетельствует о том, что не стоит в ближайшее время рисковать и ввязываться в авантюры. Близкие люди, которых вы видите во сне, символизируют спокойствие их души.

Незнакомые умершие люди олицетворяют приближение проблем и изменения на жизненном горизонте. Эти изменения не всегда могут быть позитивными, так что следует быть предельно осторожными.

Когда умершие снятся на протяжении долгого времени, это является попыткой Вселенной предупредить вас о чем-то. Возможно, это предупреждение о болезни.

Мнение психологов

Психологи считают, что причина кроется в эмоциональной привязанности. Вполне возможно, что умерший близкий человек снится по причине того, что вы переживаете за него, скучаете по нему. Это абсолютно нормально и не должно доставлять вам никакого дискомфорта. Ведь во снах мы зачастую видим то, о чем переживаем, о чем думаем.

Чтобы избавиться от таких снов, нужно сменить обстановку вокруг себя. Постарайтесь отдохнуть, найти какое-то очень увлекательное хобби на ближайшие дни или недели. Делайте все, чтобы поменьше волноваться.

Мнение церкви

Церковь соглашается с мнением о том, что умершие люди никогда не снятся просто так, особенно если речь идет о близких. Близкие люди могут сниться на третий и на сороковой день после смерти. Это абсолютно нормально, ведь так они пытаются проститься с миром живых перед отправлением на тот свет.

Церковь не отрицает и того факта, что близкие родственники могут предупреждать вас об опасности во снах или говорить вам что-то важное, что хотели сказать еще при жизни. Такие сны снятся и спустя много лет после утраты.

Что говорят экстрасенсы

Мертвые постоянно приходят во снах к тем, кто обладает либо очень сильной аурой, либо слабой волей. Мертвых как магнитом тянет к некоторым людям. Впоследствии они могут становиться экстрасенсами или провидцами, потому что мертвые часто предупреждают их о будущем. Возможно, что у вас в роду были те, кто увлекался белой или черной магией, имел дар ясновидения.

Притягивать умерших близких могут их вещи. Украшения умерших и их вещи ни в коем случае нельзя носить, если они сами не просили делать это. Камни и металлы связаны с мертвыми особыми энергетическими нитями, которые тянутся из потустороннего мира, так что их лучше не надевать. Также не стоит поднимать вещи на улице и приносить их домой. Вы не знаете, какой историей обладают те или иные предметы.

Иногда причиной таких снов становятся сглаз или порча. Общение с духами вряд ли может быть приятным для обычного человека, поэтому таким образом некоторые люди могут мстить. Мертвецов иногда притягивают негативные мысли, причем не только ваши. Подумайте: может быть, вы живете рядом с негативным человеком, энергетика которого заставляет вас видеть плохие сны. Проверьте свой дом на наличие подкладов — предметов, которые мог оставить враг или недоброжелатель.

Иногда душа покойного нуждается в вашей помощи. В таких случаях человек будет сниться вам постоянно и будет вести с вами диалог. Если душа поймет, что вы не можете ничем ей помочь, она отпустит вас. Чтобы никакая негативная сущность к вам не прицепилась, стоит чаще носить обереги: например, несимметричные серебряные украшения с острыми углами, золотые кольца, камень опал, обсидиан, жемчуг или алмаз.

Источник: dailyhoro