Оригинальные поздравления с Днем учителя 2020

5 октября Россия отмечает День учителя. В этот осенний день, когда ярко светит солнце и медленно опускаются на землю пожелтевшие листья, от чистого сердца своим любимым педагогам будут слать красивые поздравления с Днем учителя школьники и те, кто давно вышел за пороги школы. Поэтому наша редакция подготовила трогательные и оригинальные поздравления с Днем учителя.
Пока многие зачитываются идеями подарков своими руками на День учителя, мы в очередной раз решили напомнить о важности этого праздничного дня. Труд и вклад учителей в развитие ребенка сложно переоценить. Эти люди каждый день работают с душами детей, делятся знаниями, воспитывают настоящих граждан своей страны и стараются прорастить зерно истины в каждом ученике. Поэтому в этот день каждый, кто сейчас или ранее ходил в школу, хочет сказать несколько трогательных слов учителям.
Поздравление учителей Днем учителя оригинальное
Предлагаем вашему вниманию поздравление с Днем учителя от учеников, а также поздравление с Днем учителя от родителей, ведь сказать слова благодарности учителя хотят все участники воспитательного процесса. Поэтому записывайте оригинальные поздравления с Днем учителя, которые произведут ошеломительный эффект, не хуже оригинальных подарков-впечатлений.
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С детьми порой бывает очень трудно,
Но вы так терпеливы и мудры.
С улыбкой начинаете вы утро,
И к детям нашим очень вы добры!
От всех родителей сейчас вам — поздравленья!
И в День учителя хотим мы пожелать
Не нервничать совсем, не унывать!
А в личной жизни — счастья очень много,
Любви и радости, уюта и добра.
Чтоб ровная, широкая дорога
К успеху вас быстрее привела!
***
Спасибо вам за все ваши старания,
Заботу, мудрость, и, конечно, знания,
И будете дарить их вновь и вновь!
Пусть вам всегда все в жизни удается,
Пусть благодарным будет каждый ученик!
В каждом из них ваша частичка остается,
Ваш вклад в детей воистину велик!
***
Вам желаем — жизни ясной,
Деток — добрых и душевных,
Впечатлений ежедневных!
Мы так рады, что Вы есть —
Вам: поклон, хвала и честь!
Пусть мечты все сбудутся,
Плохое всё — забудется...
А весёлый, звонкий смех
Плюс карьерный Ваш успех,
И душевное раздолье —
Продлевают, пусть, здоровье!
***
Поздравить Вас от всей души
В день яркий и насыщенный
Мы, родители, спешим —
Работу эту не бросать,
Нелегкая, хоть, очень,
И в добром здравии вставать —
Отдохнувшей ночью.
Держать распахнутою дверь,
К Вам в сердце приводящую,
Такой же быть всегда живой,
Пусть дети Вас боготворят,
Легко урок усвоят,
Творить желаем, обучать
Только в нашей школе!
***
Спасибо вам, что выбрали профессию,
Которая несет учения свет!
За то, что знаете на все всегда ответ!
Мы любим вас, пускай порой шалим,
Простите нас, пожалуйста, за это!
Мы вас за все, за все благодарим,
И лучше нет учителя на свете!
Желаем вам учеников прилежных,
Зарплат высоких, творческих идей!
Чтобы гордились вы профессией своей!
***
Поздравляем мы сегодня,
В этот светлый ясный день,
Наших лучших и прекрасных
Дорогих учителей!
Мы желаем вам успехов,
Чтобы жизнь был вся ваша
Только радостью полна!
***
Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.
Мы благодарны вам без меры
За всё тепло, терпение, труд.
Желаем вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!
***
Много слов хороших есть,
Чтобы Вам сейчас прочесть,
Пожеланий откровенных,
Пусть душа поёт от счастья,
Прочь бегут от Вас ненастья,
А прекрасный, добрый смех,
Пусть приносит Вам успех!
Пусть у Вас, всё будет гладко —
Чтоб жилось Вам сладко-сладко.
Мы Вас любим, уважаем,
Поздравления с Днем учителя в стихах
Поздравления с Днем учителя прикольные добавляют дню праздничной атмосферы. Когда хочется сказать так много человеку, которому обязан своими успехами, а после окончания школы и яркими воспоминаниями, на помощь приходят поздравления с Днем учителя короткие. Их можно отправить по смс или в соцсетях.
***
Последний звонок или первый —
Очень много их в жизни у вас.
Замечательный, точный и верный —
День Учителя — праздник сейчас!
А порой забываем совсем.
Вы нам вправе и двойку поставить,
Отчего же прощаете всем?
Когда непросто всё порою...
... терпенье надо... и держись!
Работа? Точно! Но не скрою,
Учитель — это просто жизнь.
***
Есть много разных праздников хороших,
И вряд ли мы расскажем в двух словах
О тех, кто нам, как мама, всех дороже, —
О наших дорогих учителях!
И всё же День учителя... Два слова,
Но сколько в них любви и доброты.
И мудрости, с которою готовы
Учителя — садовники прогресса,
Герои наших самых лучших лет,
Хранители всех тайн и интересов,
Вершители всех будущих побед!
Вас с праздником сегодня поздравляем!
Слова любви от сердца говорим.
Всех благ, какие в мире есть, желаем
***
Мудрый, добрый наш учитель,
Наших мыслей повелитель!
Вас сегодня поздравляем,
Полной жизни вам желаем!
Чтобы жили вы прекрасно
И трудились не напрасно,
Были счастливы всегда!
Чтобы вами восхищались,
Быть похожими старались,
Чтобы радовал звонок,
Звал всегда вас на урок!
***
Желаем, конечно же, много терпения,
В тетрадях — поменьше помарок, ошибок,
На лицах — побольше широких улыбок.
Чтоб были уроки всегда интересны,
Чтоб было «отлично» у всех повсеместно,
Чтоб вовремя все на урок приходили
И чтобы предметы учили, любили.
Чтоб были коллеги коллегами точно,
У всех чтобы форма была к физкультуре.
Чтоб правила, формулы знали, фигуры.
Чтоб колбы, мензурки нигде не взрывались,
Чтоб только приятно о вас отзывались.
И чтобы работа была как кино:
Приятной и платной еще заодно!
***
Учителя, мы труд ваш очень ценим.
Желаем искренне добра, счастливых дней,
Пусть только радостными будут перемены.
Пусть будут будни интересны и легки,
А настроение — светлым и спокойным.
Успехами пусть радуют ученики,
Зарплата будет пусть труда достойна!
Поздравление с Днем учителя в прозе
Также рекомендуем выбрать для себя поздравление с Днем учителя в прозе, если придется поздравлять своего педагога лично. Заранее заготовленное поздравление создаст видимость хорошего экспромта.
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Дорогие наши учителя! Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!
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Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
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Поздравляем с Днем учителя! От всей души благодарим Вас за этот почетный и уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта — в наших сердцах.
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Дорогие, заслуженные наши педагоги, со Всемирным днем учителя вас! Пусть ваше нелегкое, но такое важное дело ценится, уважается и щедро вознаграждается. Пусть крупицы знаний, из которых формируется полноценный умственный багаж, прочно оседают в головах наших способных детей. Пусть ваш досуг — это не только проверка тетрадок и написание методик, но и личная, насыщенная жизнь. Отличного самочувствия и простого человеческого счастья!
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Поздравляю с Всемирным Днем учителя! Пусть в жизни вашей распускаются цветы, добром всегда наполнены будут сердца, внимания, терпения, сил и жизненной энергии без конца. Желаю с энтузиазмом выполнять свою работу, гордиться выбранной профессией, не забывать что учитель — это призвание, миссия, достояние. Радуйте и берегите себя.
Поздравление с Днем учителя коллегам
Как и в любом коллективе, в педагогическом всегда отмечают День учителя. Поэтому, чтобы от души соратника, мы подготовили также поздравление с Днем учителя коллегам.
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Желаю коллеги вам легких уроков,
Терпенья железного, море идей,
Коллег адекватных, прилежных детей,
В семье только счастья, добра и достатка,
Чтоб мирно жилось и работалось сладко,
Всегда на работу с улыбкой шагать,
И премии только в мешках получать!
***
Учить детей — наш ежедневный труд.
И в дождь, и в снег, и в теплую погоду
Нас парты, книжки и ребята ждут.
Они нам не дают стареть душою,
И расслабляться тоже не дают,
И в замешательство приводят нас порою,
Чем для развития нам стимул подают.
Желаю вам, коллеги, сил, здоровья,
Терпения и творческих идей,
Неравнодушия к предмету, увлечения,
Чтоб вдохновлять к познанию детей.
Пусть благодарность за прошедшие уроки
Читается в сияющих глазах.
Ведь мы не только учим их предмету,
Но открываем лучшее в сердцах.
Вас поздравляю с Днем учителя, коллеги.
И напоследок, пожелать хочу
Успехов вам не только на работе,
Но и счастливую и дружную семью.
***
С праздником я поздравляю
Всех своих родных коллег!
В день учителя желаю
Быть всегда в отличной форме
В праздник иль в обычный день.
И держать нервишки в норме
Даже когда очень лень.
Пожелаю я удачи
Нам в работе непростой,
С легкостью решить задачи,
С праздником вас дорогие!
Счастья, радости, добра.
Пусть растет в огромном мире
Наиумнейшая детвора.
***
Желаем счастья много-много,
Пусть из цветов всегда дорога
В душе поют, пусть, соловьи!
Учеников всегда послушных
Усидчивых и добродушных,
Заботливых, старательных,
И просто — обаятельных!
А в жизни личной Вам успеха,
Здоровья, счастья, море смеха,
Чтоб было так, а не иначе!
***
Вам сердечно, педагоги,
Эти строки посвящаю.
С Днем учителя сегодня
Вас, коллеги, поздравляю!
Всем вам вечного терпенья,
И, конечно, вдохновенья,
От души я пожелаю.
Пусть профессия "учитель"
Никогда не станет в тягость!
И всегда работа будет
Для души и только в радость!
Теперь вы вооружены красивейшими поздравлениями с Днем учителя на любой вкус. Не забудьте в этот день поздравить любимых педагогов, им будет очень приятно даже спустя года!
Источник: hochu.ua