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Общество / Стиль жизни

Оригинальные поздравления с Днем учителя 2020

13:03 05.10.2020 Фото: pixabay.com
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Когда хочется сказать так много человеку, которому обязан своими успехами, а после окончания школы и яркими воспоминаниями, на помощь приходят поздравления с Днем учителя короткие.

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Трогательные и оригинальные поздравления с Днем учителя

5 октября Россия отмечает День учителя. В этот осенний день, когда ярко светит солнце и медленно опускаются на землю пожелтевшие листья, от чистого сердца своим любимым педагогам будут слать красивые поздравления с Днем учителя школьники и те, кто давно вышел за пороги школы. Поэтому наша редакция подготовила трогательные и оригинальные поздравления с Днем учителя.

Пока многие зачитываются идеями подарков своими руками на День учителя, мы в очередной раз решили напомнить о важности этого праздничного дня. Труд и вклад учителей в развитие ребенка сложно переоценить. Эти люди каждый день работают с душами детей, делятся знаниями, воспитывают настоящих граждан своей страны и стараются прорастить зерно истины в каждом ученике. Поэтому в этот день каждый, кто сейчас или ранее ходил в школу, хочет сказать несколько трогательных слов учителям.

Поздравление учителей Днем учителя оригинальное

Предлагаем вашему вниманию поздравление с Днем учителя от учеников, а также поздравление с Днем учителя от родителей, ведь сказать слова благодарности учителя хотят все участники воспитательного процесса. Поэтому записывайте оригинальные поздравления с Днем учителя, которые произведут ошеломительный эффект, не хуже оригинальных подарков-впечатлений.

***
С детьми порой бывает очень трудно,
Но вы так терпеливы и мудры.
С улыбкой начинаете вы утро,
И к детям нашим очень вы добры!

От всех родителей сейчас вам — поздравленья!
И в День учителя хотим мы пожелать

В работе радости и много вдохновенья,
Не нервничать совсем, не унывать!

А в личной жизни — счастья очень много,
Любви и радости, уюта и добра.
Чтоб ровная, широкая дорога
К успеху вас быстрее привела!

***
Спасибо вам за все ваши старания,

За то, что детям дарить любовь,

Заботу, мудрость, и, конечно, знания,
И будете дарить их вновь и вновь!

Пусть вам всегда все в жизни удается,
Пусть благодарным будет каждый ученик!
В каждом из них ваша частичка остается,
Ваш вклад в детей воистину велик!

***

В этот день такой прекрасный,
Вам желаем — жизни ясной,
Деток — добрых и душевных,
Впечатлений ежедневных!

Мы так рады, что Вы есть —
Вам: поклон, хвала и честь!
Пусть мечты все сбудутся,
Плохое всё — забудется...

А весёлый, звонкий смех
Плюс карьерный Ваш успех,
И душевное раздолье —
Продлевают, пусть, здоровье!

***
Поздравить Вас от всей души
В день яркий и насыщенный
Мы, родители, спешим —

Вам пожеланий — тысячу!

Работу эту не бросать,
Нелегкая, хоть, очень,
И в добром здравии вставать —
Отдохнувшей ночью.

Держать распахнутою дверь,
К Вам в сердце приводящую,
Такой же быть всегда живой,

Прекрасной, настоящею!

Пусть дети Вас боготворят,
Легко урок усвоят,
Творить желаем, обучать
Только в нашей школе!

***
Спасибо вам, что выбрали профессию,
Которая несет учения свет!

И за нескучные уроки интересные,
За то, что знаете на все всегда ответ!

Мы любим вас, пускай порой шалим,
Простите нас, пожалуйста, за это!
Мы вас за все, за все благодарим,
И лучше нет учителя на свете!

Желаем вам учеников прилежных,
Зарплат высоких, творческих идей!

И на работе дней только успешных,
Чтобы гордились вы профессией своей!

***
Поздравляем мы сегодня,
В этот светлый ясный день,
Наших лучших и прекрасных
Дорогих учителей!

Мы желаем вам успехов,

Много счастья и добра,
Чтобы жизнь был вся ваша
Только радостью полна!

***
Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.

Мы благодарны вам без меры
За всё тепло, терпение, труд.
Желаем вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!

***
Много слов хороших есть,
Чтобы Вам сейчас прочесть,
Пожеланий откровенных,

Добрых, необыкновенных...

Пусть душа поёт от счастья,
Прочь бегут от Вас ненастья,
А прекрасный, добрый смех,
Пусть приносит Вам успех!

Пусть у Вас, всё будет гладко —
Чтоб жилось Вам сладко-сладко.
Мы Вас любим, уважаем,

И ещё раз — поздравляем!

Поздравления с Днем учителя в стихах

Поздравления с Днем учителя прикольные добавляют дню праздничной атмосферы. Когда хочется сказать так много человеку, которому обязан своими успехами, а после окончания школы и яркими воспоминаниями, на помощь приходят поздравления с Днем учителя короткие. Их можно отправить по смс или в соцсетях.

***
Последний звонок или первый —
Очень много их в жизни у вас.
Замечательный, точный и верный —
День Учителя — праздник сейчас!

Редко мы успеваем поздравить,
А порой забываем совсем.
Вы нам вправе и двойку поставить,
Отчего же прощаете всем?
Когда непросто всё порою...
... терпенье надо... и держись!
Работа? Точно! Но не скрою,
Учитель — это просто жизнь.

***
Есть много разных праздников хороших,
И вряд ли мы расскажем в двух словах
О тех, кто нам, как мама, всех дороже, —
О наших дорогих учителях!

И всё же День учителя... Два слова,
Но сколько в них любви и доброты.
И мудрости, с которою готовы

Они растить в нас знанья, как цветы!

Учителя — садовники прогресса,
Герои наших самых лучших лет,
Хранители всех тайн и интересов,
Вершители всех будущих побед!

Вас с праздником сегодня поздравляем!
Слова любви от сердца говорим.
Всех благ, какие в мире есть, желаем

И от души за всё благодарим!

***
Мудрый, добрый наш учитель,
Наших мыслей повелитель!
Вас сегодня поздравляем,
Полной жизни вам желаем!

Чтобы жили вы прекрасно
И трудились не напрасно,

Сил хватило на года,
Были счастливы всегда!

Чтобы вами восхищались,
Быть похожими старались,
Чтобы радовал звонок,
Звал всегда вас на урок!

***
Желаем, конечно же, много терпения,

От учеников — теплоты, уважения,
В тетрадях — поменьше помарок, ошибок,
На лицах — побольше широких улыбок.

Чтоб были уроки всегда интересны,
Чтоб было «отлично» у всех повсеместно,
Чтоб вовремя все на урок приходили
И чтобы предметы учили, любили.

Чтоб были коллеги коллегами точно,

В конце предложений стояли чтоб точки,
У всех чтобы форма была к физкультуре.
Чтоб правила, формулы знали, фигуры.

Чтоб колбы, мензурки нигде не взрывались,
Чтоб только приятно о вас отзывались.
И чтобы работа была как кино:
Приятной и платной еще заодно!

***

Сегодня праздник у особенных людей.
Учителя, мы труд ваш очень ценим.
Желаем искренне добра, счастливых дней,
Пусть только радостными будут перемены.

Пусть будут будни интересны и легки,
А настроение — светлым и спокойным.
Успехами пусть радуют ученики,
Зарплата будет пусть труда достойна!

Поздравление с Днем учителя в прозе

Также рекомендуем выбрать для себя поздравление с Днем учителя в прозе, если придется поздравлять своего педагога лично. Заранее заготовленное поздравление создаст видимость хорошего экспромта.

***
Дорогие наши учителя! Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!

***
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

***
Поздравляем с Днем учителя! От всей души благодарим Вас за этот почетный и уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта — в наших сердцах.

***
Дорогие, заслуженные наши педагоги, со Всемирным днем учителя вас! Пусть ваше нелегкое, но такое важное дело ценится, уважается и щедро вознаграждается. Пусть крупицы знаний, из которых формируется полноценный умственный багаж, прочно оседают в головах наших способных детей. Пусть ваш досуг — это не только проверка тетрадок и написание методик, но и личная, насыщенная жизнь. Отличного самочувствия и простого человеческого счастья!

***
Поздравляю с Всемирным Днем учителя! Пусть в жизни вашей распускаются цветы, добром всегда наполнены будут сердца, внимания, терпения, сил и жизненной энергии без конца. Желаю с энтузиазмом выполнять свою работу, гордиться выбранной профессией, не забывать что учитель — это призвание, миссия, достояние. Радуйте и берегите себя.

Поздравление с Днем учителя коллегам

Как и в любом коллективе, в педагогическом всегда отмечают День учителя. Поэтому, чтобы от души соратника, мы подготовили также поздравление с Днем учителя коллегам.

***
Желаю коллеги вам легких уроков,

Всегда понимания, чтоб без упреков,
Терпенья железного, море идей,
Коллег адекватных, прилежных детей,
В семье только счастья, добра и достатка,
Чтоб мирно жилось и работалось сладко,
Всегда на работу с улыбкой шагать,
И премии только в мешках получать!

***

Мы выбрали в профессии одну дорогу,
Учить детей — наш ежедневный труд.
И в дождь, и в снег, и в теплую погоду
Нас парты, книжки и ребята ждут.

Они нам не дают стареть душою,
И расслабляться тоже не дают,
И в замешательство приводят нас порою,
Чем для развития нам стимул подают.

Желаю вам, коллеги, сил, здоровья,
Терпения и творческих идей,
Неравнодушия к предмету, увлечения,
Чтоб вдохновлять к познанию детей.

Пусть благодарность за прошедшие уроки
Читается в сияющих глазах.
Ведь мы не только учим их предмету,
Но открываем лучшее в сердцах.

Вас поздравляю с Днем учителя, коллеги.
И напоследок, пожелать хочу
Успехов вам не только на работе,
Но и счастливую и дружную семью.

***
С праздником я поздравляю
Всех своих родных коллег!
В день учителя желаю

В нашем деле лишь побед.

Быть всегда в отличной форме
В праздник иль в обычный день.
И держать нервишки в норме
Даже когда очень лень.

Пожелаю я удачи
Нам в работе непростой,
С легкостью решить задачи,

Уготовленные судьбой.

С праздником вас дорогие!
Счастья, радости, добра.
Пусть растет в огромном мире
Наиумнейшая детвора.

***
Желаем счастья много-много,
Пусть из цветов всегда дорога

Ведет Вас к счастью и любви,
В душе поют, пусть, соловьи!

Учеников всегда послушных
Усидчивых и добродушных,
Заботливых, старательных,
И просто — обаятельных!

А в жизни личной Вам успеха,
Здоровья, счастья, море смеха,

В карьерном росте лишь удачи,
Чтоб было так, а не иначе!

***
Вам сердечно, педагоги,
Эти строки посвящаю.
С Днем учителя сегодня
Вас, коллеги, поздравляю!

Всем вам вечного терпенья,

Сил побольше, труд наш зная,
И, конечно, вдохновенья,
От души я пожелаю.

Пусть профессия "учитель"
Никогда не станет в тягость!
И всегда работа будет
Для души и только в радость!

Теперь вы вооружены красивейшими поздравлениями с Днем учителя на любой вкус. Не забудьте в этот день поздравить любимых педагогов, им будет очень приятно даже спустя года!

Источник: hochu.ua

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