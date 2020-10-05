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Здоровье / Общество

Когда магнитные бури в октябре 2020 года?

13:10 05.10.2020 Фото: pixabay.com
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С 22 по 24 октября ожидается сильная магнитная буря с пиком 23 октября.

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Влияние магнитных бурь на самочувствие человека доказано давно

Мы продолжаем публиковать актуальные материалы перед стартом нового месяца. В этом материале рассказываем, когда магнитные бури в октябре.

Влияние магнитных бурь на самочувствие человека доказано давно. И люди с хроническими болезнями ощущают магнитные бури наиболее явно. Они могут вызывать головокружения, учащение пульса, перепады настроения, беспокойный сон и необъяснимую тревожность. Чтобы хоть немного улучшить самочувствие в период магнитных бурь, медики рекомендуют меньше нервничать, пить побольше воды, больше времени проводить на свежем воздухе, есть меньше жирной и жареной пищи, побольше спать.

Также стоит знать, когда магнитные бури в октябре 2020, чтобы к ним подготовиться.

Магнитные бури в октябре 2020: когда

Незначительные магнитные бури возможны 11, 20, 21, 25 октября.
С 22 по 24 октября ожидается сильная магнитная буря с пиком 23 октября.

Будьте здоровы!

Источник: hochu.ua

здоровье земля магнитные бури метеозависимость метеочувствительные люди самочувствие
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