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Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2020 года от Forbes

13:07 05.10.2020 Фото: flickr.com
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София Вергара, Анджелина Джоли и Галь Гадот составили звездную тройку, которая смогла получить миллионы долларов за свое актерское мастерство даже в пандемию.

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София Вергара. Прибыли актрисы настолько выросли, что она возглавила рейтинг от журнала Forbes

Американский журнал Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых актрис 2020 года. 2 октября, стало известно, кто, несмотря на пандемию, смог получить миллионы долларов за свое актерское мастерство. Рейтинг — в нашем материале.

Ежегодно американское издание Forbes называет голливудских звезд, которые получили самые большие гонорары за свою актерскую игру.

В августе издание обнародовало рейтинг самых богатых актеров этого года. А теперь известно, кто вошел в ТОП самых высокооплачиваемых актрис 2020 года.

Ловите список голливудских звезд, которые, несмотря на пандемию, смогли заработать миллионы долларов.

1. София Вергара (43 миллиона долларов)

48-летняя колумбийская и американская актриса и модель София Вергара не раз получала награды за игру в комедийных фильмах. Сейчас звезда занимает судейское кресло в шоу "Америка имеет талант", а также сотрудничает с сетью магазинов Walmart и маркой мебели Rooms To Go. Прибыли актрисы настолько выросли, что она возглавила рейтинг от журнала Forbes.

2. Анджелина Джоли (35,5 миллиона долларов)

Вторую позицию заняла знаменитая голливудская актриса и многодетная мама — 45-летняя Анджелина Джоли. Самый большой гонорар она получила благодаря главной роли в фильме Marvel "Вечные". Кинолента выйдет на экраны в феврале 2021 года.

3. Галь Гадот (31,5 миллиона долларов)

Израильская актриса и модель Галь Гадот заняла третье место. 35-летняя звезда получила большие гонорары за съемки в супергеройском фильме "Чудо-Женщина 1984" и ленте "Красное уведомление".

4. Мелисса Маккарти (25 миллионов долларов)

Мелисса Маккарти, 50-летняя американская комедийная актриса, заняла четвертое место в рейтинге. Кстати, она является обладательницей двух премий "Эмми" и двукратной номинанткой на премии "Оскар" и "Золотой глобус".

5. Мерил Стрип (24 миллиона долларов)

В свой 71 год американская актриса Мерил Стрип не сдает позиций. Как видите, звезда заняла пятое место во всемирно известном рейтинге от журнала Forbes.

Среди других пяти актрис-богачек оказались Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис.

Отметим, что в рейтинге учитывались доходы за 12 месяцев, а именно по июнь 2020 года. Forbes опирался на данные Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с инсайдерами.

В сумме актрисы заработали $254 млн. Это на 20% меньше, чем в прошлом году.

Источник: hochu.ua

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