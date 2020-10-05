Молитва Богородице на Покров 14 октября 2020 года

Покров день, 14 октября, один из самых главных праздников осени для верующих людей. В этот день принято молиться пресвятой Богородице, которая считается покровительницей незамужних девушек и детей.

Три главных молитвы на Покров Пресвятой Богородицы

Молитва на Покров

“Помяни нас в Твоих молитвах, Госпожа Дева Богородица. Да не погибнем мы за умножение грехов наших, покрой нас от всякого зла и лютых напастей. На Тебя уповаем и Твоего Покрова праздник чествуем, Тебя величаем“.

Молитвы к Пресвятой Богородице Покровы об исцелении детей

Молитва первая

“О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко ты еси Божественный покров рабам Твоим“.

Молитва вторая

“Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небесного материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь“.

Молитва о замужестве на Покров

“О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласия, детям – послушания, обиженным – терпения, скорбящим – благодушия, всем же нам – дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честном супружестве жить, то приведи меня, Матерь Божья, к нему, не для угождения желанию моему, но для исполнения предназначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, плодиться и населять землю. Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь“.

Источник: ivona