05.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Молитва Богородице на Покров 14 октября 2020 года

10:18 05.10.2020 Фото: pixnio
0

Покров день, 14 октября, один из самых главных праздников осени для верующих людей. В этот день принято молиться пресвятой Богородице, которая считается покровительницей незамужних девушек и детей.

% name% title
Три главных молитвы на Покров Пресвятой Богородицы

Молитва на Покров

“Помяни нас в Твоих молитвах, Госпожа Дева Богородица. Да не погибнем мы за умножение грехов наших, покрой нас от всякого зла и лютых напастей. На Тебя уповаем и Твоего Покрова праздник чествуем, Тебя величаем“.

Молитвы к Пресвятой Богородице Покровы об исцелении детей

Молитва первая

“О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко ты еси Божественный покров рабам Твоим“.

Молитва вторая

“Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небесного материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь“.

Молитва о замужестве на Покров

“О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласия, детям – послушания, обиженным – терпения, скорбящим – благодушия, всем же нам – дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честном супружестве жить, то приведи меня, Матерь Божья, к нему, не для угождения желанию моему, но для исполнения предназначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, плодиться и населять землю. Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь“.

Источник: ivona

молитва покров Покров Пресвятой Богородицы православный праздник текст молитвы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

О чем помолитесь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Список городов с самыми высокими зарплатами: Новосибирск входит?
11:45 05-10-2020
Список городов с самыми высокими зарплатами: Новосибирск входит?
Многодетную мать-алиментщицу отправили под арест в Новосибирске
11:30 05-10-2020
Многодетную мать-алиментщицу отправили под арест в Новосибирске
БердскОтправил в СИЗО до 30 ноября 2020 изрезавшего таксиста в шею попутчика суд Бердска
11:18 05-10-2020
Отправил в СИЗО до 30 ноября 2020 изрезавшего таксиста в шею попутчика суд Бердска
В ледяной воде проплыли 10 км "моржи" Новосибирска
11:15 05-10-2020
В ледяной воде проплыли 10 км
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
11:03 05-10-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
БердскМожно ли в Бердске бесплатно сдать осенний мусор и куда?
11:00 05-10-2020
Можно ли в Бердске бесплатно сдать осенний мусор и куда?
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
10:59 05-10-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскВаши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска 1
10:56 05-10-2020
Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
10:51 05-10-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Новая угроза для переболевших COVID-19: срочно узнайте 1
10:45 05-10-2020
Новая угроза для переболевших COVID-19: срочно узнайте