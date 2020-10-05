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Из-за чего у людей опухли глаза и выбросились на берег тысячи морских животных, выясняет власть на Камчатке

08:30 05.10.2020 Фото: Скриншот
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По словам губернатора региона, одна из них - разлив токсичных веществ.

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На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег

Власти Камчатского края рассматривают три причины загрязнения воды у берегов полуострова. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Владимир Солодов на брифинге.

"Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно - сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это [загрязнение] может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями", - сказал Солодов.

Губернатор добавил, что сейчас говорить о какой-то конкретной причине еще рано. Подробности будут известны после получения расширенных результатов проб.

загрязнение камчатка море
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