Азербайджан готов прекратить огонь в Карабахе. При каких условиях, рассказал Алиев

Обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники.

Алиев заявил о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу "Аль-Арабия" заявил, что он не может согласиться с отсутствием военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Текст беседы с телеканалом опубликован на сайте главы страны.

"Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения.<…> Я с этим не согласен", — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер заявил, что за 28 лет переговоров международное сообщество не смогло предоставить политического урегулирования ситуации в Карабахе.



"Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам", — заключил Алиев.

Ранее глава Азербайджана обвинил премьера Армении Никола Пашиняна в срыве мирных переговоров из-за его "неопытности и неосведомленности в политике". По мнению азербайджанского лидера, в обострении обстановки в Нагорном Карабахе виновны "руководство Армении и ряд стран, которые хотели продолжения оккупации и статус-кво".

В Баку 27 сентября заявили, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной НКР сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.

Такие же меры, включая всеобщую мобилизацию, объявила и Армения. Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов Азербайджана и комендантского часа в республике, а также объявил о частичной мобилизации.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе вооруженных столкновений в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.