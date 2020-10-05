Еще 9 сел захватил Азербайджан в Нагорном Карабахе

По данным Армении, за сутки потери Баку составили более 400 человек.

Президент Азербайджана заявил о взятии еще девяти сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к народу заявил, что военные заняли еще девять сел на линии соприкосновения в Карабахе.

"Армия взяла под контроль села Кархулу, Шукурбейли, Йухары Марьян, Челекен, Дашкесен, Хоровлу, Дичал, Махмудлу и Джафарабад Джабраильского района",- Ильхам Алиев.

Ранее в Баку заявляли, что военные заняли 14 сел и одну стратегическую высоту. Алиев написал в Twitter, что армия вошла также в город Джабраил.



В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала заявление о взятии Джабраила ложью.

Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.