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Мамка родила и выбросила в мусорку

13:45 05.10.2020 Фото: pixabay
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С целью установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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в мусорном контейнере, расположенном в Краснофлотском районе Хабаровска, обнаружено тело новорождённого ребенка

3 октября 2020 года в мусорном контейнере, расположенном в Краснофлотском районе Хабаровска, обнаружено тело новорождённого ребенка.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело. С участием следователя- криминалиста проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела. С целью установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

выбросила младенца тело в мусорке
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