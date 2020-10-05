Мамка родила и выбросила в мусорку

3 октября 2020 года в мусорном контейнере, расположенном в Краснофлотском районе Хабаровска, обнаружено тело новорождённого ребенка.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело. С участием следователя- криминалиста проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела. С целью установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.