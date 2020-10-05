05.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости

Массовый побег: опасные преступники сделали подкоп в колонии Дагестана

10:30 05.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Их обвиняют по статье "побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

% name% title
Установлено местонахождение скрывшихся и они задержаны на территории Республики Калмыкия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, что 22 сентября 2020 года шестеро осужденных из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкала, на территории производственного цеха сделали подкоп, через который совершили побег.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с оперативными подразделениями МВД и УФСИН республики, установлено местонахождение скрывшихся и они задержаны на территории Республики Калмыкия.

В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

Калмыкия осужденные побег
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что их ждет теперь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Список городов с самыми высокими зарплатами: Новосибирск входит?
11:45 05-10-2020
Список городов с самыми высокими зарплатами: Новосибирск входит?
Многодетную мать-алиментщицу отправили под арест в Новосибирске
11:30 05-10-2020
Многодетную мать-алиментщицу отправили под арест в Новосибирске
БердскОтправил в СИЗО до 30 ноября 2020 изрезавшего таксиста в шею попутчика суд Бердска
11:18 05-10-2020
Отправил в СИЗО до 30 ноября 2020 изрезавшего таксиста в шею попутчика суд Бердска
В ледяной воде проплыли 10 км "моржи" Новосибирска
11:15 05-10-2020
В ледяной воде проплыли 10 км
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
11:03 05-10-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
БердскМожно ли в Бердске бесплатно сдать осенний мусор и куда?
11:00 05-10-2020
Можно ли в Бердске бесплатно сдать осенний мусор и куда?
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
10:59 05-10-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскВаши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска 1
10:56 05-10-2020
Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
10:51 05-10-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Новая угроза для переболевших COVID-19: срочно узнайте 1
10:45 05-10-2020
Новая угроза для переболевших COVID-19: срочно узнайте