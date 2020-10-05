Массовый побег: опасные преступники сделали подкоп в колонии Дагестана

Их обвиняют по статье "побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

Установлено местонахождение скрывшихся и они задержаны на территории Республики Калмыкия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, что 22 сентября 2020 года шестеро осужденных из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкала, на территории производственного цеха сделали подкоп, через который совершили побег.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с оперативными подразделениями МВД и УФСИН республики, установлено местонахождение скрывшихся и они задержаны на территории Республики Калмыкия.

В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком