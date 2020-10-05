"Никому не говори": Скрывать свой COVID-19 попросил Трамп своих помощников

Весь мир узнал, что президент США заразился коронавирусом в ночь на пятницу. А вечером второго октября политик прибыл в военно-медицинский центр.

Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус

Президент США Дональд Трамп еще в четверг знал, что у него коронавирус, но не сообщил об этом общественности. Такую информацию распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в администрации.

Журналистам печатного издания удалось выяснить, что американский лидер первого октября сделал экспресс-тест на SARS-CoV-2. "Я узнаю результаты этим вечером или завтра утром", - заявил тогда глава Белого дома. Источники газеты настаивают на том, что Трамп к тому времени уже знал, что он инфицирован, но решил сдать еще один тест. При этом президент в частной беседе попросил одного из своих помощников не разглашать информацию о болезни. "Никому не говори", - сказал Трамп.

Весь мир узнал, что президент США заразился коронавирусом в ночь на пятницу. А вечером второго октября политик прибыл в военно-медицинский центр.