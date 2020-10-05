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Новая угроза для переболевших COVID-19: срочно узнайте

10:45 05.10.2020 Фото: pixabay.com
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Еще пару лет Россия будет жить с вирусом, принимать меры безопасности, пока полностью не будет освоена и внедрена в практику вакцинация населения.

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Иммунитет к коронавирусу после болезни держится полгода

Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится из-за большого количества переболевших людей. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет. Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым переболеванием сформируем коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — сказал URA.RU Чепурнов.

Иммунитет к коронавирусу после болезни держится полгода, отмечает ученый. Наблюдения за переболевшими показывают — в течение трех-четырех месяцев у переболевших снижаются антитела вплоть до полного исчезновения, к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген. «Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — заключил Чепурнов.

Ранее Чепурнов рассказал, что жить с коронавирусными ограничениями Россия будет еще один или два года. По мнению вирусолога, полностью отказываться от введенных мер можно будет после того, как ученые полностью освоят вакцинацию.

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

Вы болели COVID-19?

Аноним, 05 октября 2020 11:18
Всё быстрее они хотят нашпиговать народ своей сырой непроверенной вакциной, от которой в разных регионах уже люди получают тягчайшие осложнения и умирают, как это было, к примеру, на Украине.

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