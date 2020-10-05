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Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска

10:56 05.10.2020 Фото: pixabay
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"Курьер. Среда. Бердск" просит всех бердчан, вылечившихся от коронавируса, или тех, кто лечится от болезни или ждет результата теста, к откровенной беседе. Вашими историями мы покажем:
как сегодня складывается настоящая ситуацию в ЦГБ Бердска изнутри из-за коронавируса.

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Вы болели или болеете коронавирусом, тогда расскажите свою историю лечения нам
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей БердскаЧто увеличивает риск смерти от коронавруса, назвали китайские медикиЕщё 10 новостей

Как лечат жителей Бердска от COVID-19 в больницах Бердска и Новосибирска? Заботятся ли медики за больными коронавирусом, пока те находятся дома? Как вы ждали результата теста на коварный вирус - со страхом или нет? Может быть, вы прямо сейчас, на протяжении долгих часов страдаете от высокой температуры, а помощи нет?

Редакции "Курьер. Среда. Бердск" нужны ваши голоса. Тех, кто переболел, болеет или ждет результата анализа на COVID-19. Как показали десятки ваших историй о лечении в пульмонологии ЦГБ Бердска, опубликованных на наших ресурсах, мы можем исправить ситуацию вместе. Но без ваших голосов на никак не обойтись. К сожалению, врачи Бердска в силу различных причин, не хотят или не могут говорить о реалиях медицины в пандемию коронавируса.

Мы вас просим рассказать свои истории, показать, как обстоят дела с лечением коронавируса изнутри. Безусловно, мы гарантируем вам анонимность. Только от ваших правдивых и искренних голосов зависит дальнейшее лечение других зараженных COVID-19. По всей видимости, над Россией, Новосибирском, Искитимом и Бердском нависла вторая волна пандемии. Сколько продлится она - неизвестно. Увы, мы и наши близкие не защищены от нового вируса. Вдруг, уже завтра ваши знакомые или близкие люди станут заложниками COVID-19. и Им придется рассчитывать на спасение от медиков Бердска.

Напомним, в Бердске уже зарегистрирован 334 случай коронавируса. Три человека скончались.

Вы можете присылать сообщения со своими историями на электронную почту bkurer@mail.ru, либо рассказать о своем лечении по телефонам: 8383-41-3-00-10 или 8953-878-90-10.

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия смерть от COVID-19 хватит молчать
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От редакции

Вы болели коронавирусом?

Ольга, 05 октября 2020 11:09
Да никак не лечат, по телефону сообщили что у вас ковид, второй раз взяли мазок и спросили к вам врач приезжал? чем лечитесь? Отвечаю что врача не было, чем лечиться не знаю....а вы знаете? Отвечает что нет. Следующий мазок будет готов во вторник. Ни результата первого мазка не предоставили, ни постановления..

...твердит одно ....карантин!!!!! Верить в голословность? Хотя приди куда нибудь даже к тому же терапевту на прием спросят справочку..... А может что с пациентом? Страховая похоже тоже бессильна, обещали передать руководству больницы мое обращение........ Но воз и ныне там...
.горячая линия министерства здравоохранения не отвечает. Так что карантин могу и не соблюдать!!!! Да симптомов никаких нет....температура норм, обоняние присутствует, кости не ломит.....

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