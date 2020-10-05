Могут ли списать за долги детские пособия со счетов матерей и отцов в Бердске, открыли секрет в ФССП

Когда детское пособие хранится на карте больше месяца, то оно будет изыматься в размере 50%, так как пособием уже не является.

Приставы изымают детские деньги с арестованных карт

3 октября в социальной сети “Вконтакте” группы “Подслушано в Искитиме” анонимная мать обратилась к подписчикам с вопросом:

– Пристава снимают детские с карты, потому что она арестована. Они имеют на это право?

На вопрос ответил специалист отдела судебных приставов Искитима:

– Согласно приказу № 330 от 27 декабря 2019 годам министерства юстиции РФ. Эта ответственность лежит на банках. Они видят, когда на карту приходят детские пособия, алименты, пенсия или другие платежи и переводы. Если это детское пособие – банк его не снимает.

Но стоит помнить, когда детское пособие хранится на карте больше месяца, то оно будет изыматься в размере 50%, так как пособием уже не является.