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Можно ли в Бердске бесплатно сдать осенний мусор и куда?

11:00 05.10.2020 Фото: pixabay.com
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В период с 05 октября по 18 октября 2020 года для предприятий, организаций и учреждений организован бесплатный прием мусора по специальным талонам (тел. 2-43-33 - МУП «СпецАвтоХозяйство»). Крупногабаритный и строительный мусор не принимается. Приему подлежит только мусор, собранный в мешки.

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Жителям частного сектора, производящим уборку на своих приусадебных участках, необходимо складировать мусор в контейнеры

Учитывая сложившуюся на сегодняшний день коронавирусную ситуацию, традиционный массовый осенний субботник в городе Бердске проводиться не будет.

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории города Бердска по окончании летнего периода, руководителям предприятий, организаций, учреждений, управляющих компаний, жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, территориальным общественным самоуправлениям рекомендуется привести в соответствие с Правилами благоустройства прилегающие территории с вывозом мусора на городской полигон твердых бытовых отходов.

При приведении в надлежащее состояние прилегающих территорий, руководителям обеспечить меры безопасности во избежание распространения коронавирусной инфекции, не допускать массового скопления людей.

В период с 05 октября по 18 октября 2020 года для предприятий, организаций и учреждений организован бесплатный прием мусора по специальным талонам (тел. 2-43-33 - МУП «СпецАвтоХозяйство»). Крупногабаритный и строительный мусор не принимается. Приему подлежит только мусор, собранный в мешки.

Жителям частного сектора, производящим уборку на своих приусадебных участках, необходимо складировать мусор в контейнеры и производить вывоз мусора за счет регионального оператора.

Сжигание мусора запрещено!

Источник: berdsk.nso.ru

мусор сжигание
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