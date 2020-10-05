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В ледяной воде проплыли 10 км "моржи" Новосибирска

11:15 05.10.2020 Фото: 54.mchs.gov.ru
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В течение всех этапов этой сложной дистанции в ледяной воде экипажи спасателей, инспекторов ГИМС МЧС России внимательно следили за самочувствием пловцов.

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В Новосибирске прошел холодовой заплыв в честь 75-летия Победы и 30-летия МЧС России

В Новосибирске в честь 75-летия Победы и 30-летия МЧС России прошел 10-километровый заплыв в холодной воде реки Обь – совместный проект пловцов-экстремалов «Федерации холодового плавания» при поддержке Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Соревнования по эстафетному плаванию по виду и степени физической нагрузки на организм в целом, относятся к разряду экстремальных. В субботний день погода в Новосибирске выдалась довольно прохладной: температура днем не превышала 11 градусов по Цельсию, температура воды в реке Оби составила всего 10 градусов.

В заплыве участвовали четыре команды по два спортсмена в каждой. Помимо двух спортсменов-экстремалов в команде были еще два подготовленных спасателя на катере, которые были готовы прийти на помощь при малейшем подозрении на недомогание участника. Стоит отметить, что в одной из команд выступала одна представительница прекрасного пола, а самый старший участник уже разменял седьмой десяток лет.

Старт был дан у железнодорожного моста с названием «Комсомольский», после чего шесть судов МЧС России выдвинулись вниз по течению мимо шести мостов через Обь, расположенных в черте Новосибирска. Финишировали участники у автомобильного моста «Димитровский». В течение всех этапов этой сложной дистанции в ледяной воде экипажи спасателей, инспекторов ГИМС МЧС России внимательно следили за самочувствием пловцов. На финише пловцов встретили друзья, болельщики и сотрудники пожарного катера, подготовившие для спортсменов горячую баню.

По итогам заплыва победу одержала команда Николая Глушкова и Алексея Полубатонова, 2 место завоевали Роман Кончев и Марк Москвин, на почетном 3 месте Петр Новый и Венера Ким, 4 место - Виктор Минин и Виктор Фокин.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы Дмитрий Ярцев поблагодарил пловцов-экстремалов за участие и вручил дипломы и кубки каждому из спортсменов «Федерации холодового плавания» и инспекторов ГИМС, входивших в экипаж. Также все участники заплыва получили памятные подарки – уютные и теплые полотенца с символикой 30-летия МЧС России.

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Источник: 54.mchs.gov.ru

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