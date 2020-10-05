Многодетную мать-алиментщицу отправили под арест в Новосибирске

Женщина начала уклоняться от исполнения наказания и скрываться от судебных приставов.

Жительница Новосибирской области получила 5 суток ареста

В Новосибирской области злостная неплательщица алиментов получила 5 суток административного ареста за уклонение от обязательных работ.

На исполнении в отделении судебных приставов по Ордынскому району находится производство в отношении 37-летней местной жительницы. Мать четверых детей лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты. На неоднократные предупреждения о необходимости исполнения обязательств должница не реагировала и оплату долга не производила. За неуплата средств на содержание детей, на нерадивую мать был составлен протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ и назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 45 часов. Но и эти меры не принесли положительных результатов. Женщина начала уклоняться от исполнения наказания и скрываться от судебных приставов.

В ходе разыскных мероприятий судебным приставам все же удалось задержать гражданку и принудительно доставить в отделение, где на нее составили протокол по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». По решению суда женщине назначено наказание в виде ареста, сроком на 5 суток.

Если после отбытия наказания неплательщица алиментов не примет мер к оплате задолженности, будет рассмотрен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Источник: r54.fssp.gov.ru