КамАЗ и Mitsubishi с похожими госномерами не разъехались на перекрёстке в Бердске

Совпавшая нумерология счастья в жизни водителю иномарки не добавила.

На перекрёстке улиц Горького и Маяковского он не уступил дорогу мусоровозу, который ехал сегодня, 5 октября, утром по главной дороге.

— Водитель пренебрёг требованием дорожного знака «stop», установленного на въезде на перекрёсток со стороны Горького, — пояснил сайту «Свидетель» аварийный комиссар Евгений Ненашев.

Напомним, что сегодняшнее утреннее ДТП стало вторым с участием большегрузного транспорта за минувшие сутки. Первое произошло вчера на другом пересечении улицы Маяковского — с Красной Сибирью. У самосвала КамАЗ в самый неподходящий момент отказали тормоза, и он врезался в пересекавший перекрёсток кроссовер Lexus. Стоит отметить, что иномарка ехала на зелёный сигнал светофора.