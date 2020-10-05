Все изменения для автомобилистов в 2021 году. Подробности

Фотофиксация техосмотра станет обязательной, страховщики получат право выдвигать регрессное требование за отсутствие диагностической карты, «площадку» уберут из водительского экзамена, а в ПДД может появиться новый участник дорожного движения.

Что изменится для автомобилистов в 2021 году

Правила дорожного движения существенно обновят, а экзамены в ГАИ станут сложнее.

Фотофиксация техосмотра станет обязательной, страховщики получат право выдвигать регрессное требование за отсутствие диагностической карты, «площадку» уберут из водительского экзамена, а в ПДД может появиться новый участник дорожного движения.

Техосмотр



Из-за пандемии коронавируса запланированную на минувшее лето масштабную реформу техосмотра перенесли на 1 марта 2021 года. Изменения коснутся прежде всего процедуры проведения ТО. Главная цель всех нововведений — борьба с серыми техосмотрами и выдачей диагностических карт без фактической проверки автомобиля.Так, будет введена обязательная фотофиксация авто при заезде и выезде из сервиса. Кроме фотографий, будут фиксироваться и координаты машины, чтобы точно определить, в том ли сервисе и в то ли время сделаны снимки прохождения ТО. От прохождения ТО полностью освободят автомобили младше четырёх лет. Машины в возрасте от четырёх до десяти лет будут обязаны приезжать на обязательный техосмотр раз в два года.

Каждый год эту процедуру обяжут проходить автомобили старше десяти лет, а также мотоциклы, грузовики грузоподъёмностью до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы, учебные машины и новые такси. Если автомобилю, на котором занимаются частным извозом, более пяти лет, то техосмотр следует проходить дважды в год.

Штрафы за езду без техосмотра в размере двух тысяч рублей вступят в силу только с 1 марта 2022 года. Нарушения планируют фиксировать с помощью дорожных камер, сверяя регистрационный номер автомобиля с базой техосмотра.

ОСАГО

Хотя со следующего года за левый техосмотр штрафовать и не будут, для недобросовестных автовладельцев такая хитрость может обернуться серьёзными финансовыми потерями. Дело в том, что страховые компании получат дополнительный повод для предъявления регрессного требования к водителю, в частности за не своевременно пройденный ТО. Это следует из поправок в законе об ОСАГО, которые вступают в силу с 1 марта 2021 года.

Регрессное требование — это право страховщика взыскать с причинителя вреда полный размер издержек потерпевшему лицу. Таким образом, виновник аварии при отсутствии действующей диагностической карты заплатит за ремонт чужого авто из своего кармана.

Важное уточнение — регресс будет выставляться только в тех случаях, когда ДТП произошло по причине неисправности машины.

Новое в ПДД

Большие изменения ожидаются и в Правилах дорожного движения. Так, Министерство внутренних дел подготовило проект поправок в перечень неисправностей, при которых нельзя будет эксплуатировать автомобиль с 1 июня 2021 года.

Документ разработан для гармонизации отечественной нормативной базы с вступающими в силу требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

В первую очередь изменения коснутся состояния тормозной системы автомобиля. В частности, большое внимание уделяется состоянию деталей и механизмов. А именно: на них не должно быть коррозии, трубопроводы и шланги не должны иметь перегибов, трещин, а также видимых надрывов, надрезов и любых других повреждений.

Нельзя будет управлять машиной, у которой в рулевом механизме и рулевом приводе есть детали со следами остаточной деформации, трещинами и другими дефектами. Кроме того, нельзя будет садиться за руль автомобиля, если отсутствуют или не работают устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар, «предусмотренные эксплуатационной документацией транспортного средства».

Требования к тонировке ветровых и боковых стекол смягчаются — допускается пропускная способность до 70% света (сейчас 75%). «Для транспортных средств, оснащённых броневой защитой, менее 60%», — отмечается в документе. Кроме того, после вступления в силу нового документа МВД нельзя будет эксплуатировать любой транспорт, у которого имеются видимые разрушения, короткие замыкания и следы пробоя изоляции электрических проводов. Запасное колесо, аккумуляторные батареи и сиденья должны надёжно крепиться в предусмотренных изготовителем местах. И, помимо прочего, будет запрещена эксплуатация автомобиля, у которого отсутствует или неисправна аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб.

По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, предлагаемые МВД изменения нереализуемы на практике, так как такие нарушения почти невозможно администрировать.

«Закон запрещает на дорогах проверять техническое состояние автомобиля, — пояснил депутат. — А в пункте техосмотра, где, предположим, выявят эти неисправности, оператор не имеет права составить протокол. Но он может не выдавать диагностическую карту».

Свой комплекс поправок в ПДД подготовил и Минтранс. Сейчас документ проходит правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюсте России. В новом варианте правил будет однозначно запрещена стоянка на островках безопасности на пешеходных переходах и островках, разделяющих транспортные потоки (сейчас в их отношении имеются разночтения), а зона действия знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка» — там тоже оказалось, что этот пункт правил можно трактовать двояко.

Также предлагается ограничить скорость движения автобусов. Транспорт, оборудованный только сидячими местами с ремнями безопасности, сможет двигаться по загородным трассам со скоростью 90 км/ч. Для остальных автобусов скорость ограничат до 70 км/ч.

Кроме того, в ПДД предлагают включить и средства индивидуальной мобильности (СИМ), о которых говорилось уже давно. Так разработчики планируют легализовать на российских дорогах и тротуарах электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сегвеи, скейтборды, ролики и так далее. Специально для них вводят новые знаки и требования.

По словам Вячеслава Лысакова, чтобы запомнить весь объём изменений, автомобилистам впору вновь садится за парту.

Экзамены в ГАИ

С 1 апреля 2021 года практический экзамен на всех транспортных средствах, кроме мотоциклов, будет проводиться исключительно в городских условиях. «Площадка» отменяется, так как она не даёт полезных навыков самостоятельного вождения.

Также изменится система оценки действий кандидатов в водители. Ранее в списке грубых ошибок, после которых экзаменатор мог сразу остановить испытание, было 17 пунктов — сейчас их 19. Отправиться на пересдачу теперь можно за непристегнутый ремень безопасности, наезд на бордюр и трёхкратное включение задней передачи при парковке.

При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами останется прежним — сдавать его будут на закрытых площадках.

По статистике автошкол, практически 50% кандидатов в водители отсеивались на испытании «площадкой». Теперь же они все сразу будут допущены к вождению в городе.

Источник: pnp.ru