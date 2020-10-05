В 24 домах в центре Бердска отключили горячую воду на четыре дня

На ЦТП-2Б коммунальщики будут чистить водоподогреватели.

— В связи с внеплановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-2Б произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: переулок Больничный, 3а и 9; улица Олега Кошевого, 7; улица Островского, 57; улица Свердлова, 5, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 12, 12а; улица Орджоникидзе, 6, 8, 10, 12, 14, 18; улица Островского, 61, 78, 80, 82, 84, 86.

Также под отключение от горячей воды на четыре дня — с 5 октября и до 16 часов 9 октября — попали школа № 9, медицинское училище, музыкальная школа и ресторан «Охотник».