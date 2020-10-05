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Не нашел золотишко: воришка стащил стиральную машинку из квартиры на ул. Татьяны Снежиной

13:30 05.10.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина рассказал, что вернувшись домой, обнаружил, что дверь квартиры повреждена, а в ванной комнате отсутствует стиральная машинка стоимостью 15 тысяч рублей.

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Мужчина рассказал, что вернувшись домой, обнаружил, что дверь квартиры повреждена, а в ванной комнате отсутствует стиральная машинка

4 октября в полицию поступило заявление собственника квартиры, расположенной в доме по улице Татьяны Снежиной.

Мужчина рассказал, что вернувшись домой, обнаружил, что дверь квартиры повреждена, а в ванной комнате отсутствует стиральная машинка стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в совершении преступления установили и задержали ранее судимых за кражу и незаконный оборот наркотиков жителей Новосибирска в возрасте 33 и 35 лет. В ходе дальнейших оперативных мероприятий и следственных действий полицейские обнаружили и изъяли похищенное в квартире одного из подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводится дальнейшее расследование.

Источник:

вор кража стиральная машинка
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