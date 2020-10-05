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Патрушев: более 3 тысяч нарушений при реализации нацпроектов Путина выявили силовики в Сибири

14:45 05.10.2020
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Ущерб составил 13,8 млрд рублей при выполнении нацпроектов в регионах Сибири.

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Патрушев: в Сибири предотвратили ущерб на 13,8 млрд рублей при выполнении нацпроектов

К ответственности уже привлекли 745 виновных лиц.
Активная работа правоохранительных и контрольно-надзорных органов Сибирского федерального округа позволила в нынешнем году предотвратить ущерб от нарушений в ходе выполнения национальных проектов на сумму 13,8 млрд рублей, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Активными действиями правоохранительных и контрольно-надзорных органов предотвращен ущерб в сумме 13,8 миллиардов рублей", - сообщил секретарь Совбеза, выступая в понедельник в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. Одной из главных тем совещания стали меры по борьбе с правонарушениями при выполнении национальных проектов в СФО.

По его словам, отмечаются факты правонарушений при выполнении нацпроектов. "Так, в текущем году в округе выявлено более 3 тыс. нарушений, связанных с выполнением национальных проектов. К дисциплинарной и административной ответственности уже привлечено 745 виновных лиц", - сказал Патрушев.

Лидируют по числу преступлений при выполнении национальных проектов, по словам секретаря Совбеза, республика Хакасия, Кемеровская и Томская области.

"Наибольшее число преступлений совершено в Республике Хакасия, Кемеровской и Томской областях", - указал он.

Патрушев отметил, что в СФО выявили 29 преступлений при выполнении нацпроектов, в том числе шесть связанных с коррупцией.

Выполнение нацпроектов в этом году осложнилось на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, отметил секретарь Совбеза. Поэтому важно на всех уровнях власти повысить координацию и эффективность работы по реализации национальных проектов, добиться достижения целевых показателей, добавил он.

Правонарушения при реализации нацпроектов в СФО
Правонарушения при выполнении шести национальных проектов выявили в регионах Сибирского федерального округа в этом году, сообщил в ходе выездного совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева заместитель полномочного представителя президента России в СФО Александр Бутин.

"В 2020 году были выявлены правонарушения в реализации национальных проектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Экология", "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", - сказал Бутин.

Среди таких правонарушений: злоупотребление должностными полномочиями, хищения при закупках, приемка некачественно выполненных работ. Среди причин появления нарушений Бутин назвал недостаточный контроль и недостаток профилактики правонарушений. В связи с чем профилактика и пресечение правонарушений остаются приоритетом для органов власти и надзорных органов при исполнении нацпроектов.

Национальные проекты реализуются с 2019 года, летом 2020 года их продлили до 2030 года. Паспорт каждого национального проекта учитывает конкретные действия и сроки, вплоть до строительства или ремонта отдельного объекта; у каждого национального проекта есть также свой руководитель и куратор. Сейчас паспорта и параметры национальных проектов пересматриваются. Количество проектов при этом должно вырасти до четырнадцати. Новым должен стать проект по внутреннему туризму.

Источник: ТАСС

коррупция нацпроекты хищение чиновник Николай Патрушев
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