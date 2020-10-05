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Не услышал замечаний от инспектора из минстроя по нацпроектам начальник управления ЖКХ Бердска Совбанов

14:24 05.10.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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"Люди вам не верят - итог вашей работы", заявил инспектор. Но Совбанов отметил, что визит был для обмена опытом.

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В день приезда инспектора из Москвы в Бердске весь день лил дождь

На оперативном штабе Бердска 5 октября выступил директор управления ЖКХ Максим Совбанов. Он рассказал о том, какие дворы заканчивают ремонтировать в городе по программе "Комфортная городская среда". И как прошел визит инспектора из Москвы. И заявил, что как таковых замечаний от него не было. Напомним, "Люди вам не верят - итог вашей работы", заявил инспектор по нацпроектам из минстроя во время объездов благоустроенных дворов вице-мэру Захарову и директору УЖКХ Совбанову.

На оперативном штабе Бердска 5 октября выступил директор управления ЖКХ Максим Совбанов. Он рассказал о том, какие дворы заканчивают ремонтировать в городе по программе "Комфортная городская среда". И как прошел визит инспектора из Москвы. И заявил, что как таковых замечаний от него не было. Напомним, "Люди вам не верят - итог вашей работы", заявил инспектор по нацпроектам из минстроя во время объездов благоустроенных дворов вице-мэру Захарову и директору УЖКХ Совбанову.

- Мы конструктивно поговорили. Мы будем его опытом пользоваться. Замечаний как таковых не было, - сказал Максим Флюрович.

Также напомним, не увидел освещения, прохода и покрытия на площадках дворов по нацпроекту на 93 млн руб. инспектор Минстроя в Бердске.

Для информации:

В 2020 году в работе 14 дворов на общую сумму 24,7 млн. руб. домов по адресу: ул. 2-ая Заводская, 11/1; ул. 2-ая Заводская, 11/2; ул. Вокзальная, 1; ул. Красный Сокол, 23; ул. Микрорайон, 3; ул. Микрорайон, 27; ул. Микрорайон, 28; ул. Озерная, 42; ул. Озерная, 40; ул. Павлова, 4; ул. Павлова, 4/1; ул. Советская, 56; ул. Советская, 58; ул. Советская, 64.

Работы завершаются на ул. Вокзальной №14. Также определена подрядная организация ООО "Дороги-54" с которой заключен договор с 14 сентября на 2,5 млн рублей ул. Красный Сокол №23. Срок был до 1 октября, работы сейчас подходят к концу.

И подана заявка на 2021 год для ремонта дворов в Бердске на сумму больше 21 млн рублей. В следующем году отремонтируют дворы домов: ул. Микрорайон, 38, 48; ул. Микрорайон, 70; ул. Микрорайон «Северный», 5; ул. Красная Сибирь, 95 ул. Кирова, 30; Комсомольская, 17.

«Комфортная городская среда» инспектор ремонт дворов Максим Совбанов Бедское УЖКХ
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От редакции

Почему не услышал?

Шок, 05 октября 2020 15:55
".....для обмена опыта..." - Я так, давно не смеялся!

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