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В выходные пожарные тушили частный дом и общежитие в Бердске

13:22 05.10.2020
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Пожарные уже сбились со счёта, сколько раз они выезжали в общежитие на улице Попова.

В субботу, 3 октября, в очередной раз загорелся дом секционного типа по адресу: ул. Попова, 35. Начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков рассказал, что вызов на пульт дежурного пожарной охраны поступил в 11.03. Прибывшие на место брандмейстеры потушили пожар в коммуникационной шахте. Однако огонь успел повредить электрические провода с четвёртого по восьмой этажи. При этом площадь пожара составила всего 5 кв. метров. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

В воскресенье, 4 октября, в 23.36 загорелся частный дом по улице Матросова в Новом посёлке. Пожарные потушили строение только к двум часам ночи. Огонь повредил кровлю и веранду. В момент возгорания хозяев дома не было. Пожарному дознавателю предстоит опросить погорельцев и выяснить обстоятельства произошедшего.

Источник: svidetel24.info

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