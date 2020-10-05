Месиво из больных и здоровых на входе в ковидном госпитале Бердска. Что ответила на просьбу его разделить главврач Дробинская?

Здание изначально не предназначено под инфекционный госпиталь, - отметила Алла Николаевна. Но при этом подчеркнула, что в госпитале существует "зеленая зона" для врачей.

Пандемия коронавируса перешла во вторую волну

Один вход для больных коронавирусом и здоровых в госпитале Бердска. С жалобой на это в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратились жители города - родные пациентов. Продукты и вещи приходится передавать через тот же вход, куда и поступают пациенты. Напомним, ковидный госпиталь в Бердске переполнен 90 зараженными. Вторая волна пришла, заявила главврач ЦГБ Бердска Дробинская.

- Мы подумаем надо тем, чтобы разделить вход. Это проблематично, потому что здание изначально не предназначено под инфекционный госпиталь, - отметила Алла Николаевна 5 октября.

Но при этом подчеркнула, что в госпитале существует "зеленая зона", куда заходят и переодеваются в защитные костюмы врачи.

Все детали о развитии пандемии и второй волне Алла Дробинская обещала рассказать в ближайшие дни на пресс-подходе. Читайте подробности в ближайшее время.