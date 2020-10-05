Рейтинг самых оплачиваемых вакансий: проверьте, входит ли ваша должность в этот список

Врач-офтальмолог в салоне оптики также может рассчитывать на зарплату до 160 000 рублей

Московские работодатели в октябре готовы платить более 200 тысяч рублей не только специалистам в IT-сфере, но и зубным техникам-керамистам, на зарплату выше 100 тысяч могут рассчитывать офтальмологи, руководители кадровых служб и преподаватели курсов для мастеров-бровистов, показало исследование сервиса Работа.ру.

Сервис проанализировал базу вакансий и составил октябрьский рейтинг самых оплачиваемых предложений в Москве.

Согласно нему, одной из самых высокооплачиваемых вакансий в начале октября в Москве стала должность зубного техника-керамиста с зарплатой от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен обладать опытом работы от трех лет, а также действующим сертификатом. Врач-офтальмолог в салоне оптики также может рассчитывать на зарплату до 160 000 рублей. В его обязанности будет входить консультирование клиентов, помощь в подборе очков и диагностика зрения.

Традиционно высокие зарплаты предлагают специалистам в области IT. Так, Senior разработчик C# с опытом работы от двух лет может получать до 210 тысяч рублей в месяц, работая на удаленке. Соискатель должен уметь разбираться в чужом коде, знать теорию баз данных, а также иметь опыт разработки API.

Backend-разработчику в онлайн-сервисе Сберавто готовы платить от 180 тысяч рублей в месяц. Преимуществом будет знание языков Golang, go-kit и gRPC, опыт работы с программным обеспечением Docker и Kubernetes, а также опыт взаимодействия с фронтендом. Будущему сотруднику готовы предложить ДМС и возможность работать удаленно.

Высокие зарплаты предлагают и репетиторам английского языка – от 80 до 120 тысяч рублей. Опыт работы специалиста должен составлять не менее пяти лет. Занятия будут проводиться по выходным и вечером в будни. Преподаватель курса для бровистов может получать до 150 тысяч рублей в месяц. Преимуществом соискателя на данную вакансию будут опыт преподавания и составления образовательных программ.

Зарплату от 120 до 150 тысяч рублей в месяц в Москве предлагают руководителю кадровой службы. Ему предстоит заниматься внедрением современных методов адаптации и оценки персонала, а также управлением полного кадрового учета. У кандидата должен быть опыт работы от трех лет в компаниях со штатом более тысячи человек.

Источник: РИА Новости