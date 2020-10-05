05.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Работа

Рейтинг самых оплачиваемых вакансий: проверьте, входит ли ваша должность в этот список

16:00 05.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий стала должность зубного техника-керамиста.

% name% title
Врач-офтальмолог в салоне оптики также может рассчитывать на зарплату до 160 000 рублей

Московские работодатели в октябре готовы платить более 200 тысяч рублей не только специалистам в IT-сфере, но и зубным техникам-керамистам, на зарплату выше 100 тысяч могут рассчитывать офтальмологи, руководители кадровых служб и преподаватели курсов для мастеров-бровистов, показало исследование сервиса Работа.ру.
Сервис проанализировал базу вакансий и составил октябрьский рейтинг самых оплачиваемых предложений в Москве.

Согласно нему, одной из самых высокооплачиваемых вакансий в начале октября в Москве стала должность зубного техника-керамиста с зарплатой от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен обладать опытом работы от трех лет, а также действующим сертификатом. Врач-офтальмолог в салоне оптики также может рассчитывать на зарплату до 160 000 рублей. В его обязанности будет входить консультирование клиентов, помощь в подборе очков и диагностика зрения.

Традиционно высокие зарплаты предлагают специалистам в области IT. Так, Senior разработчик C# с опытом работы от двух лет может получать до 210 тысяч рублей в месяц, работая на удаленке. Соискатель должен уметь разбираться в чужом коде, знать теорию баз данных, а также иметь опыт разработки API.

Backend-разработчику в онлайн-сервисе Сберавто готовы платить от 180 тысяч рублей в месяц. Преимуществом будет знание языков Golang, go-kit и gRPC, опыт работы с программным обеспечением Docker и Kubernetes, а также опыт взаимодействия с фронтендом. Будущему сотруднику готовы предложить ДМС и возможность работать удаленно.

Высокие зарплаты предлагают и репетиторам английского языка – от 80 до 120 тысяч рублей. Опыт работы специалиста должен составлять не менее пяти лет. Занятия будут проводиться по выходным и вечером в будни. Преподаватель курса для бровистов может получать до 150 тысяч рублей в месяц. Преимуществом соискателя на данную вакансию будут опыт преподавания и составления образовательных программ.

Зарплату от 120 до 150 тысяч рублей в месяц в Москве предлагают руководителю кадровой службы. Ему предстоит заниматься внедрением современных методов адаптации и оценки персонала, а также управлением полного кадрового учета. У кандидата должен быть опыт работы от трех лет в компаниях со штатом более тысячи человек.

Источник: РИА Новости

зарплата работа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас устраивает ваша зп?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКто жестоко пытал и убил супругу главврача ЦГБ Искитима Людмилу Кайгородова? В СК рассказали о ходе расследования
16:45 05-10-2020
Кто жестоко пытал и убил супругу главврача ЦГБ Искитима Людмилу Кайгородова? В СК рассказали о ходе расследования
БердскГоловы в бочке и кисти рук в ящике: трофеи людоеда нашла в подсобке мать блокадницы из Бердска
16:30 05-10-2020
Головы в бочке и кисти рук в ящике: трофеи людоеда нашла в подсобке мать блокадницы из Бердска
10 888 человек заболели COVID-19 за сутки на 5 октября в России
16:21 05-10-2020
10 888 человек заболели COVID-19 за сутки на 5 октября в России
Трое кладбищенский вандалов из Дубровки попалив руки полиции
16:15 05-10-2020
Трое кладбищенский вандалов из Дубровки попалив руки полиции
БердскПервый снег выпал 5 октября 2020 в Бердске
16:13 05-10-2020
Первый снег выпал 5 октября 2020 в Бердске
Введут ли режима всеобщей самоизоляции, поведали власти
16:08 05-10-2020
Введут ли режима всеобщей самоизоляции, поведали власти
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
16:03 05-10-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Бердск"Семья-это ячейка нашего общества!»: Праздник улицы Аэродромной прошел в Бердске
16:00 05-10-2020
Ты чего чихаешь: Избили женщину за кашель в метро Москвы. Инцидент попал на видео
16:00 05-10-2020
Ты чего чихаешь: Избили женщину за кашель в метро Москвы. Инцидент попал на видео
Рейтинг самых оплачиваемых вакансий: проверьте, входит ли ваша должность в этот список
16:00 05-10-2020
Рейтинг самых оплачиваемых вакансий: проверьте, входит ли ваша должность в этот список