"Семья-это ячейка нашего общества!»: Праздник улицы Аэродромной прошел в Бердске

Каждый участник Праздника раскрыл свои таланты. Даже депутат Николай Сычев взял в руки гармонь и сыграл народные наигрыши.

Праздник улицы Аэродромной «Плох Иван, не помнящий родства своего»

4 октября, в воскресенье, т.г. на улице Аэродромная прошел праздник: «Плох Иван, не помнящий родства своего».



Организаторами праздника стали ТОСы «Аэродромная», председатель Качесова Е.В.,и «Озерная-2», председатель Тумайкина Е.К.В празднике принял участие депутат Совета депутатов города Бердска по избирательному округу №17 Сычев Николай Федорович.Праздник был приурочен к декаде «Пожилых людей», к «Дню учителя» и к «Дню урожая».Праздник по традиции начался с минуты молчания по ушедших безвременного за текущий год соседей, родных и близких.

Затем каждый участник Праздника рассказал о свое семье, о своих жизненных достижениях, о том, как ведется личное подсобное хозяйство и как подготовилась семья к зиме.

Тумайкина Е.К. составила со своей троюродной сестрой Мишустиной А.В. родословное древо до седьмого поколения и всем участникам праздника поведала как жил и развивался их род.

Особое внимание было уделено рассказам каждого участника Праздника о том, откуда он родом, где его жили дед и прадед, как и когда они приехали в Сибирь, в город Бердск. Как развивали личное подсобное хозяйство и как сегодня хранят народные традиции – кормить себя и своих детей, и внуков собственными продуктами из приусадебного хозяйства.

Силами участников был организован праздничный стол из продуктов домашнего хозяйства: мед, пирожки, картофельное пюре, виноград, калачи и другие пряности. Пили чай и пели песни.



Сережа Журков играл на аккордеоне, а приехавшие гости, семейный, многодетный фольклорный коллектив под руководством супругов Колько Олега и Людмилы, показал народное хоровое исполнение песен, играли на гармошке, устраивали забавные развлечения, а их сын показал уроки русского рукопашного боя.Людмила Колько поделилась русскими традициями бытия. О роли и значимости семьи высказался и Олег Колько.

Каждый участник Праздника раскрыл свои таланты. Даже депутат Николай Сычев взял в руки гармонь и сыграл народные наигрыши.

На улице светило солнышко, было всем радостно и уютно. Особую радость проявляли дети, для которых много было интересного.

Председатель ТОС «Озерная-2» Тумайкина Е,К. поделилась происходящим: «Мы такие праздники улицы проводим ежегодно осенью после всех уборочных работ. В доме, на огороде все прибрано и как здорово, что все соседи собираются, обмениваются своими бытовыми и хозяйственными достижениями и ценят народные традиции. Ведь семья – это ячейка нашего общества!».

Ирина Захарова, председатель ТОС «Озерная»