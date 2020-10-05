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Трое кладбищенский вандалов из Дубровки попалив руки полиции

16:15 05.10.2020
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С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полиция проводит проверку и выясняет причины произошедшего.

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Разгромивших сельское кладбище вандалов нашли в Новосибирской области

Хулиганами оказались трое подростков из села Дубровка.
Полицейские установили личности подозреваемых в разгроме кладбища в селе Дубровка Маслянинского района. Об этом «Вести Новосибирск» сообщила сотрудник пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Жуласова.

По информации ведомства, сообщение о вандализме поступило в полицию 4 октября 2020 года. Прибывшие на место правоохранители осмотрели кладбище и опросили очевидцев.

Вскоре оперативники установили и обнаружили предполагаемых варваров – ими оказались трое местных подростков.

В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полиция проводит проверку и выясняет причины произошедшего.

Источник: nsktv.ru

вандал кладбище могилы
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