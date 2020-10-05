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Кажется, учителя в дефиците

17:15 05.10.2020 Фото: pixabay.com
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В Новосибирскую область по результатам проекта переехали учителя из Алтайского края, из Кемеровской, Иркутской областей, из Республики Бурятия, из Пензенской области, Ханты-Мансийского автономного округа.

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Учителя из шести регионов переехали в Новосибирскую область по программе "Земский учитель"

Всего в рамках проекта в область приехали около 80 педагогов.
Учителя из шести российских регионов по программе "Земский учитель" в 2020 году начали работу в школах малых населенных пунктов Новосибирской области, где остро ощущается нехватка педагогических кадров, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС заместитель министра образования Мария Жафярова.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города численностью населения не более 50 тысяч человек. Проект запущен в России с 1 января 2020 года.

"В Новосибирскую область по результатам проекта переехали учителя из Алтайского края, из Кемеровской, Иркутской областей, из Республики Бурятия, из Пензенской области, Ханты-Мансийского автономного округа", - сообщила Жафярова.

Всего в Новосибирскую область в 2020 году по программе смогли переехать около 80 учителей. Как сообщила Жафярова, был заняты все вакансии по выделенной федеральной квоте. В школы пришли преподавать учителя на предметы, где нехватка педагогических кадров ощущается наиболее остро - это иностранные языки, русский язык и литература, а также математика. Кроме того, в школы региона приехали преподавать учителя физики-информатики, а также физической культуры.

Как отметила замминистра, дефицит учителей связан не только с увольнениями учителей из школ области и текучкой кадров, но также из-за строительства новых школ и детских садов. В конце учебного года в 2020 году в Новосибирской области было зафиксировано более 700 вакансий учителей. Однако на начало года из-за прихода молодых специалистов, а также введенной практики внутренней миграции учителей из других регионов России все вакансии были закрыты.

Проект "Земский учитель" стартовал в России с 1 января 2020 года. Он рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.

Источник: ТАСС

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Аноним, 05 октября 2020 18:06
"В Новосибирскую область по результатам проекта переехали учителя из Алтайского края, из Кемеровской, Иркутской областей, из Республики Бурятия, из Пензенской области, Ханты-Мансийского автономного округа", - сообщила Жафярова."

А откуда они переехали учителей завались? Девать некуда?

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