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Беру чемодан еды с собой в Турцию: экономлю на «all inclusive»

17:30 05.10.2020 Фото: pixabay.com
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Туту.ру выяснил, сколько фанатов у системы «всё включено»

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Систему «всё включено» как ключевое преимущество такого способа организации отдыха выделили 11% опрошенных

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провёл опрос на своём сайте и выяснил, как россияне питаются в поездках. В опросе приняли участие около 1 400 респондентов.

Опрос показал, что питание по системе «всё включено» или полный пансион выбирают 18% путешественников. Треть россиян голосует за разнообразие: 33% респондентов рассказали, что бронируют проживание с завтраком в отеле, а обедают и ужинают в других местах.
Готовить на отдыхе из местных продуктов предпочитают 16% опрошенных, а ещё 15% — возят еду с собой.

В ресторанах и кафе питаются 10% путешественников, фастфуд и стритфуд в путешествиях выбирают 8% респондентов.

Результаты опроса «Как вы питаетесь в путешествиях»:
33% — беру в отеле завтрак, а обедаю и ужинаю в других местах
18% — беру «всё включено» или полный пансион
16% — готовлю из местных продуктов
15% — все своё вожу с собой
10% — в ресторанах и кафе
8% — ем стритфуд и фастфуд

Ранее Туту.ру выяснял, чем людям нравятся пакетные туры. Систему «всё включено» как ключевое преимущество такого способа организации отдыха выделили 11% опрошенных. Самая популярная причина любви к пакетным турам — удобство: людям нравится, что не надо думать над маршрутом. Об этом говорят 32% респондентов. На втором месте — цена: 29% участников опроса считают, что путешествовать с помощью пакетного тура получается выгоднее, чем организовать всё самому. Около 11% респондентов считают удобным наличие трансферов. Столько же участников опроса отметили, что такие поездки нравятся им отсутствием языкового барьера, так как покупка пакетного тура предусматривает путешествие с соотечественниками. Помощь туроператора и отельного гида ценным компонентом путешествия пакетным туром назвали 6% респондентов.

Источник: Туту.ру

all inclusive все включено турист
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