Введут ли режима всеобщей самоизоляции, поведали власти

"Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции", - сказал парламентарий Валерий Рязанский.

В Совфеде исключили возможность введения режима всеобщей самоизоляции

Всеобщий режим самоизоляции в России повторно вводить не будут, поскольку возможности медицины позволяют это обеспечить, но режима самоизоляции для пожилых вряд ли удастся избежать, заявил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее оперативный штаб РФ сообщил, что за сутки число заболевших коронавирусом в РФ превысило 10 тысяч человек.

"Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции", - сказал парламентарий.

Он отметил, что "режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать, для остальных требования будут мягче".

Парламентарий пояснил, что у пожилых уже ослаблен иммунитет, к ним нужно особое, бережное отношение в условиях пандемии.

Рязанский также высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности. "Сегодня еду на работу, рядом в маршрутке только два-три человека в маске. Нужно жестче требовать соблюдения мер безопасности", - уверен он.

Источник: РИА Новости