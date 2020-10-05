Я получу пенсию, если не успел перевести ее на карту "Мир"?

Изначально перевод на национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля этого года. Но в связи с пандемией коронавируса Банк России продлил переход сначала до 1 октября, а потом до конца 2020 года.

Срок перевода пенсий на карты «МИР» продлён до конца года

Перевод пенсий россиян на карты национальной платежной системы «Мир» продлён до 31 декабря 2020. Согласно Федеральному закону «О национальной платежной системе», все граждане, получающие пенсионные и иные социальные выплаты через банки, должны перейти на национальную карту «МИР» до конца года.

Как уточнили в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому автономному округу, для пенсионеров, выплаты которым зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой, ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и ранее.

Изначально перевод на национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля этого года. Но в связи с пандемией коронавируса Банк России продлил переход сначала до 1 октября, а потом до конца 2020 года. Пенсионер вправе выбрать организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии по своему усмотрению. На территории Чукотского автономного округа доставка пенсии производится почтой или через кредитные учреждения.

Переход на карты «МИР» происходит постепенно не первый год и на процедуре выплаты пенсий никак не отражается.