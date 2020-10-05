Головы в бочке и кисти рук в ящике: трофеи людоеда нашла в подсобке мать блокадницы из Бердска

Было это в 1942 году в блокадном Ленинграде. Галину Никонову при устройстве на работу в больницу предупредили, что предыдущий кладовщик умер от трупного яда — ел мертвецов.

Семья Ирины Посной выжила в блокаду благодаря мешку гороха, который перед самой войной купил отец семейства

Лишь по воспоминаниям бабушки и мамы знает о жизни в блокадном Ленинграде жительница Бердска 79-летняя Ирина Посная. Мама бердчанки, когда вспоминала те страшные времена, заливалась слезами.

Горох спас от смерти

Отец Ирины Сергеевны, Никонов Сергей, был агрономом. Работал в конторе под названием «Сортсемовощ». Буквально перед самой войной притащил домой мешок гороха. 20 килограммов. Мама его и спрашивает: «Сереж, ты что ли с ума сошел? Зачем нам эти 20 килограммов гороха?». Жили он в то время хорошо, в достатке. Сергей Петрович ответил: «Вдруг пригодится». И оказался прав. Если бы не эти 20 килограммов гороха, семья умерла бы от голода в первую блокадную зиму. «Сокровище» растянули на целый год. Ирине в 1941 исполнился всего 1 год. Она уже начала ходить. Но когда начался голод, только могла сидеть в кроватке.

Автор видео Галина Панчева



Страшная находка

Галина Никонова, мама Ирины, устроилась на работу в больницу Эрисмана кладовщицей. Когда принимала дела, ее предупредили о том, что мужчина, который работал до нее, умер. Потому что ел трупы. Волосы на голове Галины Васильевны встали дыбом, когда она в одном из ящиков нашла отрубленные кисти рук, а в бочке — головы. Человеческие. Предыдущий кладовщик умер от того, что отравился трупным ядом.

В больницу приходилось заходить через черный ход. Парадные лестницы были заколочены. И Галина Васильевна очень боялась ходить одна в темноте. Были случаи, когда людей ловили и пускали их на еду. Однажды в темноте она увидела огонек от папиросы. Который при ее приближении исчез. Женщина выскочила на улицу и дождалась, когда к черному ходу подошли другие работники. Только тогда отправилась на рабочее место.

Кому война, кому мать родна

Поначалу детям в блокадном городе выдавали совсем немного соевого молока. Галина Васильевна зашла в пункт выдачи и увидела, как сотрудница льет в соевое молоко воду. Даже в страшное время находились люди, которые наживались на страданиях и голоде других.

Овчарку ели всем подъездом

Однако были и лениградцы, которые последним куском делились с другими. У соседей Никоновых несколько лет жила любимица всей семьи — немецкая овчарка. Голод довел до того, что обожаемую псинку пришлось прирезать. Мясом поделились со всеми соседями.

Падала, но тащила швейную машину

Галина Васильевна очень хорошо шила. Она неплохо зарабатывала на заказах еще до войны. И когда их стали эвакуировать, то из всех вещей она первым делом схватила машинку «Зингер». Нести ее не было сил. А как прокормиться без машинки? Как жить? Истощенная и превратившаяся в инвалида женщина не могла физически работать. Падала, но несла машинку-крмилицу. Военные просили бутылку водки, чтобы помочь затащить машинку на катер. У Галины Васильевны ее не было. А матросы затащили на катер не только «Зингер», но и ее, и дочь, и мать-старушку. После этого на всю жизнь у нее осталась любовь к матросам. Она всегда говорила: матросы — это очень хорошие люди.

В соседний катер попала бомба

Ирине Посной не было и 1 года, когда началась Великая Отечественная война. Мама сидела с ней в декретном отпуске, так и не успев устроиться по профессии. До рождения дочери она выучилась на архитектора. Отца в первые дни войны забрали в ополчение. В войска не прошел из-за плохого зрения. Погиб в первые месяцы войны где-то под Москвой.

-Бабушка рассказывала, что в Ленинграде были бесконечные бомбежки и артобстрелы. Этого все очень боялись. Это не говоря о голоде и жутком холоде в домах. А зима в тот год была очень суровая. В квартирах было, как на улице,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Посная.

В 1942 году Никоных, маму с бабушкой и Иришку, эвакуировали из Ленинграда.

-Увозили нас летом на катерах и бомбили страшно. Так бомбили. Видели, как наш катер прошел, а следующий потопили.

Новая жизнь

Отправились они в Новосибирск, где жила тетушка Ирины, Людмила Васильевна. В столицу Сибири Людмила Васильевна еще раньше вместе с заводом эвакуировалась из Красногорска.

-Помню, когда я была маленькая, бабушка меня кормила и говорила: Ира, кушай, кушай, кушай, полный рот, а не жуешь. Ира, милая, послушай, ведь тебе уж пятый год. А я ей говорила: мне не пятый, а 3 года. Помню крошечную комнатенку на Кропоткина. Мы раскладывались спать. Я спала с тетей Люсей, на другой лежанке устраивалась мама. И между ними ставили три чемодана для спального места бабушки. И места не оставалось совсем, - вспомнила Ирина Сергеевна.

Ирина очень хорошо училась, за что ее поощрили в школе путевкой в «Артек». Было это в 1952 году, когда она перешла в пятый класс.

Автор видео Галина Панчева



После окончания школы Ирина немного поработала на том заводе, где трудилась ее тетя. А потом в 1959 году отправилась в Ленинград, где поступила в университет учиться на химика. Возможно, после окончания вуза она и осталась бы в Ленинграде, но судьба распорядилась по-своему. Приехал ее друг из Новосибирска и увез домой.

Ирина и ее будущий муж жили в соседних домах. В старших классах они вместе учились. Он в нее был сильно влюблен.

Автор видео Галина Панчева



-Он еще в Новосибирске мне букеты бросал на балкон. Приехал в Ленинград на летних каникулах и отбил меня у всех поклонников. Женился на мне. У меня уже должен быть ребенок, когда я перевелась в Новосибирский университет.

После окончания вуза устроилась в институте неорганической химии. Была научным сотрудником.

-Работа нравилась, но в непростые времена пришлось уходить досрочно на пенсию. Мы делали кадмий очень высокой чистоты, лучше был японского. Я звонила по всему Союзу. Я столько извела денег на звонки. Всем кадмий нужен, а ни у кого денег нет.

Вместе с супругом Ирина Сергеевна вырастила двоих сыновей и дочь. Четыре года назад умер муж. Год назад перебралась из Новосибирска в Бердск поближе к дочери.