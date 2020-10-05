24,7 млн рублей выделили на ремонт дворов в Бердске

Шесть дворов из восьми уже отремонтировали.



Директор управления ЖКХ Максим Совбанов рассказал о реализации проекта по проекту формирования комфортной городской среды.

В 2020 году планировали благоустроить восемь дворов по адресам: Микрорайон, 27 и 28; улица Озёрная, 40 и 42; улица Советская, 58; улица Павлова, 4 и 4/1; улица Красный Сокол, 23; улица Вокзальная, 14. Общая сумма, потраченная на работы, составила 24,7 млн рублей. Из них 19,6 млн рублей выделили из федерального бюджета, 0,8 млн рублей — из областного, а 3,1 млн рублей — из городской казны, 1,2 млн рублей добавили собственники. Сейчас в шести дворах завершены строительно-монтажные работы по освещению, строительству тротуаров, установки урн и детских площадок. Власти даже уже рассчитались с подрядчиком ООО «Городские дороги».

Кроме этого власти заключили соглашение с Министерством ЖКХ о выделении дополнительной субсидии на ремонт двора около дома № 14 по улице Вокзальной. Сейчас подрядчик заканчивает установку малых форм на детской площадке. Трижды объявляли конкурс на ремонт двора около дома № 23 по улице Красный Сокол, пока не нашли подрядчика ООО «Дороги 54». Сейчас подрядчик оборудует детскую площадку.

Администрация Бердска подала заявку на благоустройство восьми дворов в 2021 году. В ней перечислены адреса: Микрорайон 3, 38, 48, 70; Северный, 5; Красная Сибирь, 95; улица Кирова, 30 и Комсомольская, 17. Пока неизвестно, сколько средств будет выделено по этой заявке.