10 888 человек заболели COVID-19 за сутки на 5 октября в России

За последние сутки в России выявлено 10 888 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2861 (26,3%).
Нарастающим итогом выявлено 1 225 889 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 181 человек:
Москва – 913
Санкт-Петербург – 204
Московская область – 190
Свердловская область – 106
Оренбургская область – 87
Кемеровская область – 86
Республика Дагестан – 81
Саратовская область – 72
Ростовская область – 70
Ставропольский край – 70
Ульяновская область – 63
Республика Алтай – 56
Республика Хакасия – 52
Мурманская область – 49
Челябинская область – 42
Пермский край – 40
Ханты-Мансийский автономный округ – 40
Алтайский край – 40
Республика Бурятия – 40
Брянская область – 39
Иркутская область – 35
Волгоградская область – 34
Хабаровский край – 32
Омская область – 30
Новосибирская область – 28
Приморский край – 28
Республика Саха (Якутия) – 25
Республика Адыгея – 24
Республика Калмыкия – 24
Магаданская область –21
Томская область – 20
Забайкальский край – 20
Севастополь – 19
Псковская область – 18
Тульская область – 17
Кабардино-Балкарская Республика – 17
Красноярский край – 14
Калужская область – 13
Курская область– 13
Республика Карелия – 12
Краснодарский край – 12
Ямало-Ненецкий автономный округ – 12
Сахалинская область – 12
Нижегородская область – 11
Тюменская область – 11
Орловская область – 10
Астраханская область – 10
Ленинградская область – 9
Смоленская область – 8
Республика Коми – 8
Владимирская область – 7
Костромская область – 7
Курганская область – 7
Еврейская автономная область – 7
Калининградская область –6
Рязанская область – 5
Тамбовская область – 5
Чеченская Республика – 5
Камчатский край – 5
Белгородская область – 4
Республика Татарстан – 4
Республика Чувашия – 4
Архангельская область – 3
Республика Башкортостан – 3
Тверская область – 2
Республика Северная Осетия – Алания – 2
Чукотский автономный округ – 2
Воронежская область – 1
Липецкая область – 1
Новгородская область – 1
Республика Марий Эл –1
Республика Тыва – 1
За весь период выписано по выздоровлению 982 324 человека.
За сутки подтверждено 117 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 27
Санкт-Петербург – 14
Ростовская область – 9
Московская область – 5
Новосибирская область – 5
Омская область – 4
Свердловская область – 3
Челябинская область – 3
Иркутская область – 3
Кемеровская область – 3
Республика Бурятия – 3
Тульская область – 2
Республика Крым – 2
Краснодарский край – 2
Пермский край – 2
Нижегородская область – 2
Курганская область – 2
Алтайский край – 2
Владимирская область– 1
Ярославская область – 1
Архангельская область – 1
Астраханская область – 1
Республика Ингушетия – 1
Кабардино-Балкарская Республика – 1
Чеченская Республика – 1
Кировская область – 1
Саратовская область – 1
Ульяновская область – 1
Ханты-Мансийский автономный округ – 1
Приморский край – 1
Хабаровский край – 1
Еврейская автономная область – 1
За весь период от коронавируса умерло 21 475 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 48 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 358 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 230 тыс. 120 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф