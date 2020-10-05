10 888 человек заболели COVID-19 за сутки на 5 октября в России

За сутки подтверждено 117 летальных случаев с коронавирусом. Новосибирская область на 6 месте по смертности за сутки.

Ситуация с COVID-19 напряженная

За последние сутки в России выявлено 10 888 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2861 (26,3%).

Нарастающим итогом выявлено 1 225 889 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 181 человек:

Москва – 913

Санкт-Петербург – 204

Московская область – 190

Свердловская область – 106

Оренбургская область – 87

Кемеровская область – 86

Республика Дагестан – 81

Саратовская область – 72



Самарская область – 71Ростовская область – 70Ставропольский край – 70Ульяновская область – 63Республика Алтай – 56Республика Хакасия – 52Мурманская область – 49Челябинская область – 42Республика Крым – 40Пермский край – 40Ханты-Мансийский автономный округ – 40Алтайский край – 40Республика Бурятия – 40Брянская область – 39Иркутская область – 35Волгоградская область – 34Амурская область – 32Хабаровский край – 32Омская область – 30Новосибирская область – 28Приморский край – 28Республика Саха (Якутия) – 25Республика Адыгея – 24Республика Калмыкия – 24Удмуртская Республика – 23Магаданская область –21Томская область – 20Забайкальский край – 20Севастополь – 19Псковская область – 18Тульская область – 17Кабардино-Балкарская Республика – 17Пензенская область – 17Красноярский край – 14Калужская область – 13Курская область– 13Республика Карелия – 12Краснодарский край – 12Ямало-Ненецкий автономный округ – 12Сахалинская область – 12Вологодская область – 11Нижегородская область – 11Тюменская область – 11Орловская область – 10Астраханская область – 10Ленинградская область – 9Смоленская область – 8Республика Коми – 8Карачаево-Черкесская Республика – 8Владимирская область – 7Костромская область – 7Курганская область – 7Еврейская автономная область – 7Калининградская область –6Рязанская область – 5Тамбовская область – 5Республика Ингушетия – 5Чеченская Республика – 5Камчатский край – 5Белгородская область – 4Республика Татарстан – 4Республика Чувашия – 4Архангельская область – 3Республика Башкортостан – 3Республика Мордовия – 3Тверская область – 2Республика Северная Осетия – Алания – 2Чукотский автономный округ – 2Воронежская область – 1Липецкая область – 1Новгородская область – 1Республика Марий Эл –1Кировская область – 1Республика Тыва – 1

За весь период выписано по выздоровлению 982 324 человека.

За сутки подтверждено 117 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 27

Санкт-Петербург – 14

Ростовская область – 9

Московская область – 5



Республика Дагестан – 5Новосибирская область – 5Омская область – 4Свердловская область – 3Челябинская область – 3Иркутская область – 3Кемеровская область – 3Республика Бурятия – 3Воронежская область – 2Тульская область – 2Республика Крым – 2Краснодарский край – 2Пермский край – 2Нижегородская область – 2Курганская область – 2Алтайский край – 2Красноярский край – 2Владимирская область– 1Ярославская область – 1Архангельская область – 1Астраханская область – 1Республика Ингушетия – 1Кабардино-Балкарская Республика – 1Чеченская Республика – 1Ставропольский край – 1Кировская область – 1Саратовская область – 1Ульяновская область – 1Ханты-Мансийский автономный округ – 1Приморский край – 1Хабаровский край – 1Еврейская автономная область – 1

За весь период от коронавируса умерло 21 475 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 48 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 358 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 230 тыс. 120 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф