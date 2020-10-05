Заставляли заниматься проституцией несовершеннолетних 9 новокузнечан

Для работниц каждый месяц арендовались квартиры, где они проживали и принимали клиентов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 9 жителей города Новокузнецка в возрасте от 25 до 35 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних), п. «а» ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, с применением насилия или угрозой его применения), 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетних), ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

По версии следствия, в период с апреля 2014 по декабрь 2017 года 34-летний житель города Новокузнецка организовал незаконный бизнес по оказанию сексуальных услуг. В преступную группу входили исполнитель, который подыскивал девушек, диспетчеры, принимавшие заказы, и водители. Так, за все время существования организованной группы, путем обещаний хорошего заработка обвиняемые вовлекли в занятие проституцией 30 девушек, в том числе 2 несовершеннолетних. Для работниц каждый месяц арендовались квартиры, где они проживали и принимали клиентов. В интернете была размещена реклама об оказании платных сексуальных услуг с фотографиями и анкетами девушек. Имена последних были вымышленными и менялись в анкетах ежемесячно. Примечательно, что для сотрудниц были предусмотрены штрафы за нарушение установленных правил работы и поведения. Так, девушки должны были выполнять установленные требования к внешнему виду и поведению: обязательное соблюдение санитарно-гигиенических норм, опрятность, привлекательность, ношение яркой одежды, поддержание в порядке прически и макияжа, вежливость в обращении с клиентами. При этом за нарушения запретов, таких как употребление спиртного, конфликты между собой, накладывались штрафы, варьировались они от 5 до 30 тысяч рублей.

В основном в занятие проституцией вовлекались девушки из неблагополучных семей. В арендуемых квартирах сотрудницы проживали, принимали клиентов, иногда водитель вывозил их в обозначенное заказчиком место. Выручку каждый вечер девушки передавали водителю, который отвозил ее организатору криминального бизнеса. Один час работы стоил от 1600 до 2500 рублей, из которых девушка могла получить на руки от 400 до 600 рублей. При этом о том, какую сумму заработала девушка, определял организатор, который затем передавал деньги водителю, который отвозившему заработок. В преступной группе велась бухгалтерия. В ходе проведенных обысков изъяты журналы учета, где фиксировались суммы, которые девушки получали от каждого клиента, а также фиксировался отказ клиента. Также обнаружены и изъяты мобильные телефоны с именами девушек и компьютеры, на которых затем были обнаружены фотографии и анкетные данные работниц. Летом 2017 года 30-летняя обвиняемая обнаружила, что из сейфа на одной из квартир пропали 20 тысяч рублей, возместить ущерб она потребовала от одной из работниц.

В декабре 2017 года в организованной группе появились разногласия и она распалась. При этом в январе 2018 года 34-летний мужчина и его супруга снова организовали незаконный бизнес по оказанию сексуальных услуг. В группу также вошла 29-летняя местная жительница, которая работала диспетчером. Также аналогичный бизнес организовала 30-летняя женщина, которая ранее работала диспетчером, она привлекла к работе 25-летнюю местную жительницу. Летом 2019 года деятельность групп была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области. Сотрудниками полиции была проделана огромная работа, в результате которой удалось задокументировать и установить всю цепочку преступной схемы, выяснить роль каждого из участников преступной группы. Со следствием все обвиняемые сотрудничали, вину признали. 34-летний организатор преступного бизнеса и 30-летняя обвиняемая заключили досудебные соглашения, в отношении них уголовные дела были выделены в отдельные производства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком