Полный дистант: школы в Москве переводят на удаленку

Школы в Москве переведут на удаленку

Такое же решение принято для Ульяновской области и Сахалина.

В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией школы переведут на дистанционное обучение, сообщили в Министерстве просвещения.

В понедельник было принято такое решение по трем регионам, уточнил замминистра Виктор Басюк. По его словам, даты перехода на удаленку определит руководство этих регионов.

"Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня - это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация - это Москва", - сказал Басюк.

С 5 октября в столице решением мэра Сергея Собянина начались всеобщие школьные каникулы. Предполагалось, что они продлятся две недели. Их ввели из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Источник "Интерфакса" говорил, что есть вероятность, что школы с 19 октября переведут на дистанционную работу.

Также с 5 октября городским организациям предписано перевести на дистанционную работу 30% персонала. При этом в мэрии рекомендовали компаниям отправить на удаленку до 50% сотрудников.

Собянин на прошлой неделе отмечал, что ситуация в городе с коронавирусом близка к критической и что если каникулы и частичный переход на удаленку не помогут, власти могут ввести более жесткие ограничения.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Москве за сутки выявили 3 537 новых случаев заражения коронавирусом, в предыдущие сутки прирост составил 3327, за сутки до того - 2884. Заболеваемость в городе начала расти с середины сентября.

Источник: Интерфакс





