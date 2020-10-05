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Красота / Общество

3 совета от сбросившей 55 килограмм женщины

17:38 05.10.2020 Фото: georgia_losing_it_to_live_ww
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Начинайте с малого, не ставьте перед собой невыполнимые цели. Добивайтесь маленьких побед, а после ставьте новую цель.

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К седьмому классу девушка весила 125 килограммов

Женщина сбросила 55 килограммов в  американском городе Рентон и дала 3 совета всем худеющим , сообщает сайт телеканала NBC..

Джорджия Карлтон уже в 7 классе  весила 125 килограммов, а после окончания школы прибавила еще 10 килограммов.

-Я всегда говорила себе, что просто уродилась толстой.

Три года назад, когда девушка поехала на аттракционы в Disneyland и не смогла прокатиться из-за лишнего веса она сразу решила, что это крайняя точка. пора худеть, тем более, что лишний вес вызывал еще и боль в суставах - артрит.

Похудев на полтонны Джорджия сделала для себя 3 вывода:

  1. Нужно следить за размером порций и добавлять физическую нагрузку. У многих продуктов есть полезная альтернатива, а занятия в тренажерном зале можно заменить, если перестать ездить на общественном транспорте.
  2. Начинайте с малого, не ставьте перед собой невыполнимые цели. Добивайтесь маленьких побед, а после ставьте новую цель.
  3. Будьте настойчивы, даже если сошли с пути.

-Мы способны достичь очень многого, — говорит женщина. — Но нас останавливают всякие мысли. Если убрать их с пути, нас будет невозможно остановить.

диета похудение советы фигура
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