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Закрытие границ из-за ухудшения ситуации с COVID-19 допустили в России

17:09 05.10.2020 Фото: pixabay.com
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"Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому", — сказал Рязанский РИА Новости в понедельник, комментируя возможные ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших.

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Ряд стран уже предпринимает серьезные меры
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Закрытие границ из-за ухудшения ситуации с COVID-19 допустили в РоссииВведут ли режим всеобщей самоизоляции, поведали властиЕщё 15 новостей

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.
По данным оперативного штаба на 5 октября, за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 10 888 человек.
"Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому", — сказал Рязанский РИА Новости в понедельник, комментируя возможные ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших.

Сенатор отметил, что "чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений".
Он подчеркнул, что ряд стран уже предпринимает серьезные меры, в частности Израиль ввел государственный карантин.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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