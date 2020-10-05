Закрытие границ из-за ухудшения ситуации с COVID-19 допустили в России

"Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому", — сказал Рязанский РИА Новости в понедельник, комментируя возможные ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших.

Ряд стран уже предпринимает серьезные меры

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.

По данным оперативного штаба на 5 октября, за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 10 888 человек.

"Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому", — сказал Рязанский РИА Новости в понедельник, комментируя возможные ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших.

Сенатор отметил, что "чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений".

Он подчеркнул, что ряд стран уже предпринимает серьезные меры, в частности Израиль ввел государственный карантин.

Источник: РИА Новости