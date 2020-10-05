Семь губернаторских отставок, прогноз экспертов

Эксперты прогнозируют семь губернаторских отставок

В зоне риска главы северо-кавказских республик, Ульяновской области, Тувы и Хакасии.

Семь губернаторов могут быть отставлены осенью и весной, говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленном холдингом «Минченко консалтинг». В красной зоне рейтинга оказались Шолбан Кара-оол (Тува), Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Морозов (Ульяновская область), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Владимир Васильев (Дагестан), Владимир Сипягин (Владимирская область). В Ульяновской области и Туве в следующем году прямые выборы губернаторов, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – непрямые.

«Число губернаторов, находящихся в красной зоне рейтинга, снизилось. Часть, кто там находился, уволили, а часть переместились в желтую зону, из-за того что из-за пандемии кадровая политика стала более консервативной», – говорит президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Ранее «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, писали, что Кремль хочет минимизировать число внеплановых отставок губернаторов из-за проведения думской кампании и выборов депутатов 39 заксобраний.

Среди рисков избирательной кампании 2021 г. эксперты называют разрыв в электоральном поведении все более оппозиционных крупных городов и лояльной глубинки, а также то, что губернаторам с высокими результатами на выборах будет сложно воспроизвести высокий результат для «Единой России» в ходе думской кампании. Уровень мотивации на губернаторских выборах у оппозиционеров ниже, чем на выборах в Госдуму, говорит Минченко: «На Госдуму идут с прицелом выиграть, а на губернаторских «не дай бог выиграть» после [ареста губернатора Хабаровского края Сергея] Фургала и [отставки главы Иркутской области Сергея] Левченко.

Кроме того, наблюдение на думских выборах гораздо лучше. Поэтому и результат будет делать сложнее». Губернаторы стали вновь возглавлять отделения «Единой России» и они вроде бы должны поделиться рейтингом, но надо помнить, что не всегда результат губернатора на выборах является тем уровнем доверия, которым он обладает по факту, считает Минченко.

Принципы голосования за конкретного человека и партийные списки различны, сказала политолог Екатерина Курбангалеева: «Единая Россия» не случайно настаивала на переходе к выборам по одномандатным округам в большинстве регионов. В случае голосования за конкретного кандидата к базе партийного рейтинга добавляются симпатия к конкретному кандидату, его заслуги и проч. В случае же голосования за партию ее рейтинг определяется базовым восприятием партии со стороны населения. Негатив, если он есть, перебить очень сложно».

На губернаторских выборах в последнее время оппозиционеры часто не выставляют кандидатов, говорит эксперт: «На думских же выборах, когда соревнуются партии, ситуация иная, выбор идет между одинаково известными брендами». Что касается губернаторских отставок, то их в этом году будет немного, считает она: «Ухудшается ситуация с коронавирусом, экономическая ситуация, на границах страны неспокойно, да и выборы в Госдуму на носу. Скорее всего, можно ждать замен там, где непрямые выборы глав, – Дагестан, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, и, возможно, там, где есть «губернаторы вопреки», вроде Хакасии».

Источник: Ведомости