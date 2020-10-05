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Женщина-трансгендер стала вице-премьером Бельгии

18:30 05.10.2020 Фото: Danny Gys, Pool via AP
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Сама Петра Де Суттер накануне написала в Twitter, что гордится тем, что в Бельгии и большинстве стран ЕС "ваша гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой".

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Петра Де Суттер назначена вице-премьером Бельгии. Как пишет The Brussels Times, впервые в Европе трансгендер занял столь высокий пост.

Сама Петра Де Суттер накануне написала в Twitter, что гордится тем, что в Бельгии и большинстве стран ЕС "ваша гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой".

Она никогда не скрывала свою транс-идентичность, однако бельгийские СМИ не заостряли на этом внимания. Зато на этот нюанс обратили внимание газеты других стран. Впрочем, и там назначение Де Суттер не вызвало никакого ажиотажа.

1 октября в Бельгии был утвержден новый состав кабмина во главе с премьер-министром Александром Де Кроо. Новое правительство состоит из 15 министров и пяти государственных секретарей. Посты поровну распределены между мужчинами и женщинами. Впервые в истории Бельгии представительницы прекрасного пола возглавили министерство обороны и министерство иностранных дел.

бельгия правительство трансгендер Петра Де Суттер
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