05.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Мы заложники в собственной квартире. С 18 сентября наша семья на карантине с коронавирусом!

17:15 05.10.2020
1 3

Никто нам не звонит, мы дозвониться никуда не можем, врач домой не приходит, скорая не выезжает, потому что температуры нет. За две недели ожидания медиков на самолечении дома, у моей мамы развилась двусторонняя пневмония.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Наталья:

Больные СOVID-19 заложники ситуации и медицины. С 18 сентября я и моя семья находимся на карантине, у меня положительный тест, моя семья: мой сын 9 лет и мама 64 года, закрыты в карантин как контактные. 18 сентября к нам приехал фельдшер Бердской ковид-бригады, выписала нам постановление о том, что мы не можем покидать свою квартиру, и не выписав никакого лечения, уехала. 24 сентября к нам приехала бригада для забора анализа, и все про нас как-будто забыли. Никто нам не звонит, мы дозвониться никуда не можем, врач домой не приходит, скорая не выезжает, потому что температуры нет. За две недели ожидания медиков на самолечении дома, у моей мамы развилась двусторонняя пневмония. 01.10.2020г вызвали скорую, сделали КТ, поражение легких 25%, отвезли в стационар, но там не оставили по причине отсутствия мест, расписали лечение, отправили домой. У меня должны были прийти взять повторный анализ 29 сентября (из карантина я могу выйти только при наличии 2-х отрицательных мазков), но никто до сих пор не пришел, анализ не берут, платно я тоже не могу его сделать, результатов первых анализов так же не знаем. Как результат - я не могу пойти на работу, мой ребенок не может посещать школу! Звонки во все инстанции результата не дают, ни ковид-бригада, ни приемная главврача, ни замврача ЦГБ, ни завтерапевтическим отделением трубки не берут. Мы заложники в собственной квартире! Заложники медицины, которая не работает.

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия смерть от COVID-19
Мнение читателей
0
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему так случается?

Аноним, 05 октября 2020 18:09
Вы не единственные с такой ситуацией и по всей стране. Это еще раз доказывает планы глобалистов по утилизации населения.
Есть ковид или это другая инфекция, но бросать человека в смертельном состоянии - это преступление.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Где после задержания находился сын Фургала? Он вышел на связь
18:45 05-10-2020
Где после задержания находился сын Фургала? Он вышел на связь
Женщина-трансгендер стала вице-премьером Бельгии
18:30 05-10-2020
Женщина-трансгендер стала вице-премьером Бельгии
Не обнаружили "Новичок" в анализах Навального врачи Charite, заявил Лавров
18:26 05-10-2020
Не обнаружили
Самоубийство журналистки Ирины Славиной у здания МВД прокомментировали в Кремле
18:16 05-10-2020
Самоубийство журналистки Ирины Славиной у здания МВД прокомментировали в Кремле
«Базис-Строй» кинул дольщиков: вместо дома - долгострой, а еще собрали на 56 млн рублей больше
18:15 05-10-2020
«Базис-Строй» кинул дольщиков: вместо дома - долгострой, а еще собрали на 56 млн рублей больше
Заставляли заниматься проституцией несовершеннолетних 9 новокузнечан
18:00 05-10-2020
Заставляли заниматься проституцией несовершеннолетних 9 новокузнечан
Еще один социальный налоговый вычет введут в России
17:45 05-10-2020
Еще один социальный налоговый вычет введут в России
Бердск04.10.2020 ушла из жизни Костюкова Валентина Алексеевна
17:38 05-10-2020
04.10.2020 ушла из жизни Костюкова Валентина Алексеевна
3 совета от сбросившей 55 килограмм женщины
17:38 05-10-2020
3 совета от сбросившей 55 килограмм женщины
Беру чемодан еды с собой в Турцию: экономлю на «all inclusive»
17:30 05-10-2020
Беру чемодан еды с собой в Турцию: экономлю на «all inclusive»