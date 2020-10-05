Мы заложники в собственной квартире. С 18 сентября наша семья на карантине с коронавирусом!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Наталья:

Больные СOVID-19 заложники ситуации и медицины. С 18 сентября я и моя семья находимся на карантине, у меня положительный тест, моя семья: мой сын 9 лет и мама 64 года, закрыты в карантин как контактные. 18 сентября к нам приехал фельдшер Бердской ковид-бригады, выписала нам постановление о том, что мы не можем покидать свою квартиру, и не выписав никакого лечения, уехала. 24 сентября к нам приехала бригада для забора анализа, и все про нас как-будто забыли. Никто нам не звонит, мы дозвониться никуда не можем, врач домой не приходит, скорая не выезжает, потому что температуры нет. За две недели ожидания медиков на самолечении дома, у моей мамы развилась двусторонняя пневмония. 01.10.2020г вызвали скорую, сделали КТ, поражение легких 25%, отвезли в стационар, но там не оставили по причине отсутствия мест, расписали лечение, отправили домой. У меня должны были прийти взять повторный анализ 29 сентября (из карантина я могу выйти только при наличии 2-х отрицательных мазков), но никто до сих пор не пришел, анализ не берут, платно я тоже не могу его сделать, результатов первых анализов так же не знаем. Как результат - я не могу пойти на работу, мой ребенок не может посещать школу! Звонки во все инстанции результата не дают, ни ковид-бригада, ни приемная главврача, ни замврача ЦГБ, ни завтерапевтическим отделением трубки не берут. Мы заложники в собственной квартире! Заложники медицины, которая не работает.