Вырубят 247 сосен ради охранной зоны газопровода в Бердске

Специалисты управления природными ресурсами города уверяют, что предполагаемая массовая вырубка зелёных насаждений в лесном массиве у посёлка Новый законна и будет финансово компенсирована в бюджет подрядной организацией.

Дело в том, как поясняют в пресс-центре горадминистрации, что в 2016 году на территории поселка Новый был построен газопровод высокого давления. Однако охранная зона газопровода попала в городские леса, где законодательно сплошная вырубка леса запрещена, что и осложнило ситуацию с вводом газопровода в эксплуатацию.

— Нам пришлось провести достаточно сложную процедуру, — рассказала начальник отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Бердска Олеся Черемнова. — Поскольку нельзя уменьшать площадь городских лесов, на замену данной площади мы включили другой участок в городские леса. Эта процедура потребовала значительного количества времени, поскольку осуществлялась на уровне федерального агентства лесного хозяйства.

На сегодняшний день, по словам Черемновой, участок, где проходит охранная зона газопровода уже не находится в городских лесах, и теперь можно будет начать вырубку.

— Вся техническая документация готова, дано разрешение на вырубку 247 сосен. В ближайшее время подрядная организация приступит к выполнению работ.

По словам специалистов, при вводе газопровода в эксплуатацию город получит дополнительно более 20 тысяч кубометров газа, что позволит обеспечить голубым топливом жителей частного сектора, а также даст техническую возможность потребления газа многим предприятиям города.

— Хочу обратить внимание бердчан, что вырубка на данной территории будет проводиться на законных основаниях, в рамках проекта, — отметил главный специалист управления природными ресурсами Андрей Неустроев.

Как подчеркнул Андрей Иванович, АО «Газтранском» выплатит восстановительную стоимость, которая составит порядка 4 млн 600 тысяч рублей. Эти средства будут перечислены в бюджет города и пойдут в том числе на обновление и увеличение зеленого фонда Бердска.