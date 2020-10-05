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Не обнаружили "Новичок" в анализах Навального врачи Charite, заявил Лавров

18:26 05.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Супруга Навального подписала документ, в котором брала на себя все последствия его транспортировки в Германию, потому что российские врачи не были уверены, что это безопасно.

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Лавров: врачи Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов

Врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в анализах блогера Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).

Лавров напомнил, что врачи в Омске предоставили все анализы, которые они провели, все результаты своей работы немцам, и немцы, когда забирали Навального, расписались, что получили всю информацию.

"Более того, супруга Навального подписала документ, в котором брала на себя все последствия его транспортировки в Германию, потому что наши врачи не были уверены, что это безопасно. Они (омские медики - ред.) не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы – сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?" - сказал Лавров.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

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