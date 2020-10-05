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Где после задержания находился сын Фургала? Он вышел на связь

18:45 05.10.2020 Фото: amurmedia.ru
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По словам сына экс-губернатора, весь день он провел в следственном комитете, с ним все нормально.

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Митин в поддержку Сергея Фургала. Антон Фургал вышел на связь после информации о его задержании

До последнего информация о задержании сына арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не подтверждалась. Свет на ситуацию пролил сам Антон Фургал, вышедший недавно на связь с родственниками. По его словам, весь день он провел в следственном комитете, сообщает ИА AmurMedia.

— Антон Фургал вышел на связь с родственниками. Сказал, что с ним все нормально, назвал свое местонахождение и сообщил, что был в СК. Подробностей пока нет, — рассказал блогер, депутат Хабаровской городской думы Александр Каян, поддерживающий связь с родственниками сына экс-губернатора.

Пока корреспонденту агентства не удалось получить официальный комментарий в правоохранительных органах.

блогер задержан экс-губернатор Сергей Фургал
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