Где после задержания находился сын Фургала? Он вышел на связь

По словам сына экс-губернатора, весь день он провел в следственном комитете, с ним все нормально.

Митин в поддержку Сергея Фургала. Антон Фургал вышел на связь после информации о его задержании

До последнего информация о задержании сына арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не подтверждалась. Свет на ситуацию пролил сам Антон Фургал, вышедший недавно на связь с родственниками. По его словам, весь день он провел в следственном комитете, сообщает ИА AmurMedia.

— Антон Фургал вышел на связь с родственниками. Сказал, что с ним все нормально, назвал свое местонахождение и сообщил, что был в СК. Подробностей пока нет, — рассказал блогер, депутат Хабаровской городской думы Александр Каян, поддерживающий связь с родственниками сына экс-губернатора.

Пока корреспонденту агентства не удалось получить официальный комментарий в правоохранительных органах.