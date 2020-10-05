Выиграл 50 млн рублей в лотерею, но пока не пришел: какая комбинация стала счастливой

Организаторы розыгрыша ждут, когда житель Свердловской области обратится в лотерейный центр за выигрышем.

Свердловчанин выиграл 50 миллионов рублей в лотерею

Житель Свердловской области выиграл в лотерею 50 миллионов 642 тысячи рублей. Свой билет он купил в одном из почтовых отделений региона, но за своим выигрышем пока так и не обратился. Об этом сообщает пресс-служба компании «Столото».

— По правилам лотереи суперприз выигрывает тот, кто за первые пять ходов зачеркнет все пять чисел верхней горизонтальной строки верхнего игрового поля билета. Пропуском в мир миллионеров для жителя Свердловской области оказалась комбинация чисел: 19, 51, 30, 73, 06, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас организаторы розыгрыша ждут, когда счастливчик обратится за выигрышем в лотерейный центр «Столото» в Москве.