Повысить выплаты бедным семьям предложила Матвиенко

Глава Совфеда заявила, что необходимо предусмотреть в бюджете деньги на увеличение помощи малоимущим россиянам. Кроме того, она предложила повысить налог на вывод капитала.

Матвиенко предлагает повысить выплаты малоимущим семьям и налог на вывод капитала

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предусмотреть в бюджете на 2021 год повышение выплат семьям с низкими доходами и значительно увеличить налог на деньги, которые компании выводят из России в офшоры.

"Мне кажется, надо обратить (внимание) на то, чтобы налоговая система была еще и мотивирующей", – отметила она на парламентских слушаниях по бюджету в Совфеде в понедельник.

Российские компании должны больше вкладывать в страну, а для остальных – увеличить налог на выводимые деньги: это те "компании крупные, которые выводят большие средства за рубеж".

Чистый вывоз капитала из России частным сектором (банками, компаниями) за первое полугодие 2020 года вырос на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, сообщил ранее ЦБ РФ.

"Я только за то, чтобы все было по закону, как положено в рыночной экономике, но если они вкладывают прибыль в инвестиции, в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест, то налог на прибыли даже можно и уменьшить. А вот если они огромные средства, заработанные здесь, в России, выводят в офшоры, то вот на такие средства, как во многих странах Европы – во Франции и других, можно существенно повысить налог", – подчеркнула Матвиенко (цитаты "Интерфакс").

Она предложила обратить внимание на доходы и дивиденды институтов развития: "Есть один институт развития, не буду его называть, который за 2019 год показал убытки. Но при этом размер дивидендов зашкаливает".

Матвиенко обратила внимание и на такие компании, как "Норникель". По ее словам, "дивиденды компании больше бюджета всего Красноярского края", но при этом компания тратит на модернизацию очень мало: "ситуация эта ненормальная" (цитаты РИА Новости).

Ранее правительство обратило внимание на вывод доходов гражданами в офшоры. Все переводы россиян от дивидендов и процентных доходов из РФ в эти юрисдикции попадут под увеличение налога с 2% до 15%. Больше всего уходило на Кипр. Только от повышения Кипром налога бюджет РФ дополнительно получит 130-150 миллиардов рублей ежегодно. По данным Минфина, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 триллиона рублей, а в 2019 – более 1,9 триллиона рублей из России.

К началу октября Россия и Мальта подписали протокол о внесении изменений в соглашение об исключении двойного налогообложения. Островное государство увеличит налог до 15% на дивиденды и процентные доходы, переводимые гражданами РФ на счета в Мальте. Ранее аналогичный документ подписан с Кипром, в планах подписание такого соглашения с Люксембургом, с Нидерландами. Министерство финансов РФ планирует подписать такие новые налоговые соглашения до конца года.