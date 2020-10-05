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Избил гаечным ключом главу минздрава недовольный его решениями

20:09 05.10.2020 Фото: СКР
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23-летний житель Чебоксар поджидал чиновника с инструментом у здания правительства. Выяснилось, что напавший страдает психическим расстройством. СК возбудил уголовное дело.

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СК возбудил дело в отношении ударившего гаечным ключом главу Минздрава Чувашии

Уголовное дело возбуждено в отношении напавшего с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник следственным управлением СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего чебоксарца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 3 октября злоумышленник, недовольный одним из официально озвученных решений, принятых министром здравоохранения Чувашии Владимиром Степановым, дождавшись, когда чиновник выйдет из здания Дома правительства республики, напал на него и нанес не менее трех ударов гаечным ключом. Министр защищался рукой, он получил кровоподтеки и ссадины предплечья. Подозреваемый задержан на месте происшествия. Министру была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Жизни и здоровью Степанова ничего не угрожает.

По предварительным данным следствия, напавший на министра страдает психическим заболеванием. На данный момент устанавливаются все обстоятельств случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, Степанов в понедельник находится на рабочем месте и принимает участие в совещаниях.

задержан недовольный псих чиновник Владимир Степанов
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